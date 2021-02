Giật mình thói quen âm thầm "lấy cắp" vitamin trong cơ thể

Dùng máy tính, tivi làm hao hụt vitamin A. Những người làm việc trước màn hình máy vi tính, đôi mắt thường bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của cường độ tia sáng phát ra từ màn hình hoặc khi di chuyển liên tục các trang web. Điều này làm tiêu hao lượng vitamin A cấu thành vật chất giúp cảm nhận ánh sáng ở giác mạc. Ăn uống thiếu kẽm cũng khiến quá trình chuyển hóa vitamin A trở nên bất thường, có thể bị đào thải khỏi cơ thể. Vô cùng nguy hiểm, người thiếu vitamin A có khả năng đối diện với chứng quáng gà, các vấn đề về võng mạc và viêm dây thần kinh thị giác. Để tăng cường vitamin A, bạn nên chọn gan, sữa, trứng... trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, cà rốt, bí ngô, cam, súp lơ, rau bina... cũng được khuyên dùng bởi chúng giàu provitamin A (bao gồm carotenoid, lutein và các thành phần khác). Kem chống nắng khiến da khó tổng hợp vitamin D. Khoảng 90% vitamin D trong cơ thể được hình thành nhờ tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím, chuyển hóa dưới da mà thành. Không làm hao hụt vitamin D trong cơ thể song dùng các sản phẩm chống nắng lại ngăn cản quá trình tổng hợp vitamin D. Ước tính, thoa lượng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 có thể ngăn chặn tới 95% quá trình tổng hợp vitamin D. Để bổ sung cho cơ thể, bạn nên phơi nắng 15-20 phút mỗi ngày khi không dùng biện pháp bảo vệ. Ngoài ra, thực phẩm như cá, gan động vật, lòng đỏ trứng... cũng chứa vitamin D cần thiết.Hút thuốc lá lấy đi vitamin C. Trong khói thuốc có rất nhiều thành phần độc hại và làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể bạn. Nếu bạn là người phải thường xuyên ngửi khói thuốc, lượng vitamin C của bạn sẽ càng tiêu hao nhiều hơn. Thái rau trước khi rửa làm hao hụt vitamin C. Vitamin C rất dễ hòa tan trong nước. Do vậy thói quen thái rau trước khi rửa vô tình làm hao hụt lượng lớn vitamin C. Thay vào đó, bạn nên rửa sạch rau rồi với thái nhỏ để chế biến. Uống nhiều rượu. Rượu lấy đi vitamin ở dạng lỏng được cơ thể dự trữ. Đặc biệt là vitamin B vì để tiêu thụ lượng rượu đã tiếp nạp, cơ thể phải sử dụng đến loại vitamin này. Uống chè đặc. Lá chè chứa thành phần axit tannic – loại chất hóa học có phản ứng với nguyên tố sắt trong cơ thể, tạo thành vật chất mới khó có thể dung hòa. Điều này sẽ gây cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể. Ảnh minh họa: Internet. Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn. Nguồn: Hanoitv.

