Giải cứu đội bóng Thái Lan bằng thuốc an thần có nguy hiểm?

Các thành viên đội bóng được cho dùng "thuốc an thần mạnh" và khiêng cáng ra ngoài. Ảnh: AP

Nguồn tin BBC đưa ra nhiều thông tin khác nhau về mức độ an thần. Một trong các thợ lặn tham gia cứu hộ cho hay các em được gây mê toàn phần trước khi giải cứu để tránh sự hoảng loạn khi di chuyển qua đoạn hang hẹp dưới nước.

Một số nguồn tin nói rằng các thành viên đội bóng chỉ có ý thức một phần khi được đưa ra khỏi hang. Huấn luyện viên là người duy nhất tự bơi và lặn ra ngoài với sự trợ giúp của thợ lặn.

Kế hoạch cho các thành viên đội bóng học bơi và lặn ra ngoài với sự hỗ trợ của thợ lặn đã được phê duyệt. Tuy nhiên, khi bác sĩ - thợ lặn Richard Harris, người có 30 năm cứu hộ dưới nước đến khu vực đội bóng bị kẹt để triểm tra y tế, kế hoạch lập tức đã thay đổi.

Đội bóng Lợn Hoang đã ở trong hang tối gần nửa tháng, sức khỏe và tinh thần đều bị giảm sút. Việc cho các em tự bơi và lặn ra khỏi hang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi chui qua đoạn hang hẹp ngập nước, nếu có bất kỳ sự hoảng loạn nào có thể đe dọa tính mạng các em mà đội cứu hộ không kịp trở tay.

Chính vì vậy, phương pháp dùng thuốc an thần hoặc gây mê cho các em và đặt lên cáng đưa ra ngoài được đánh giá là tối ưu nhất. Các thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện tỉnh Chang Rai. Ảnh: Getty.

Khi dùng thuốc an thần, tinh thần của các em đã được kiểm soát, tránh được sự hoảng loạn khi di chuyển qua những đoạn hang ngập nước. Các thợ lặn chỉ việc khiêng ra ngoài. Họ hoàn toàn làm chủ được tình hình, giúp đẩy nhanh thời gian cứu hộ.

Narongsak Osottanakorn, chỉ huy chiến dịch cứu hộ, nói rằng toàn bộ hoạt động giải cứu sẽ không thể thành công nếu không có kỹ năng độc đáo của bác sĩ gây mê Harris. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm thông tin.

