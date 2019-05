"Gái nạ dòng" vẫn kiếm được chồng là “trai tân” như ý

Lần đầu tiên hẹn gặp bạn gái ngoài đời, Thành An mua nguyên một thùng hải sản rồi tự tay chế biến mời gia đình bạn gái ăn. Biết bạn gái vừa ly hôn, lại có bệnh trong người nhưng anh chẳng quan tâm, vẫn muốn cưới cô làm vợ.

Cô gái có được may mắn, hạnh phúc đó là Tuyết Sương, 25 tuổi ở Biên Hòa, Đồng Nai. Trước khi đến với người chồng hiện tại là Thành An, cả hai đã có tình yêu sét đánh sau một lần tình cờ nói chuyện qua mạng. Đặc biệt, 1 ngày sau khi trò chuyện, cặp đôi này đã hẹn gặp nhau bên ngoài. Khi ấy, Thành Anh mua nguyên... 1 thùng hải sản đếm đến nhà bạn gái và nấu cho cả gia đình cô cùng thưởng thức. Lần đầu gặp gỡ, giữa họ dường như đã có một sự gắn kết từ rất lâu.

Càng nói chuyện, Tuyết Sương càng cảm thấy rung động và bố mẹ cô cũng tỏ vẻ ưng ý với bạn trai mới của con gái: "Mình cảm giác được rằng, đây là người đàn ông mà mình tìm kiếm, người đàn ông có thể che chở cho mình suốt đời", Tuyết Sương.

Tuyết Sương càng tin tưởng vào linh tính của mình bởi trước đó, cô đã kể cho Thành An nghe quá khứ của mình rằng cô vừa đổ vỡ hôn nhân không lâu. Cô noi như vậy để Thành An "biết đường mà tránh", thế nhưng chàng trai trẻ lại chẳng để tâm. Với anh chuyện cô đã qua một lần đò chẳng có vấn đề gì đáng nói.

Trở thành tình yêu của nhau, Tuyết Sương từng trải, già dặn hơn Thành An nên có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn. Họ trò chuyện với nhau ngày càng nhiều và dường như đã hiểu hết mọi ngóc ngách tâm hồn của nhau. Khi Sương thử chủ động trong chuyện ấy thì Thành An gạt đi và đòi giữ cho bạn gái đến đêm tân hôn thì thôi dù biết cô đã qua một lần đò. Điều này khiến Sương nảy sinh nghi ngờ anh là "Bê đê", thế nhưng điều cô suy nghĩ là thừa, là quá xa xôi khi cả hai đã có một đêm tân hon tuyệt vời.

Sau khi lấy nhau, Thành An sẵn sàng dọn về ở rể bên nhà vợ. Lí do là vì anh thường xuyên phải làm ca đêm, nếu hai vợ chồng ở riêng, anh lo vợ sẽ phải ở nhà một mình ban đêm buồn và có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa nhà anh lại xa chỗ vợ đi làm nên với anh, ở rể là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tuyết Sương kể, đến giờ có nằm mơ cô vẫn không nghĩ được hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với cô nhanh như vậy. Thành An đúng là "ông chồng quốc dân" khi không chè, không rượu, không thuốc lá, đi làm lương sđược bao nhiêu là đưa hết cho vợ. Hàng ngày anh chỉ lấy mây chục đổ xăng, nước non chút ít. Vợ có dúi thêm anh cũng không cầm. Thấy Thành An còn trẻ, nhiều cô gái tưởng anh chưa vợ nên ngỏ ý muốn làm quen nhưng khi đó anh loan báo ngày rằng mình là trai đã có vợ khiến các cô tiu nghỉu.

Tuyết Sương sức khỏe không được tốt nên đi làm về là Thành An gianh làm hết việc nhà, từ lau nhà, rửa bát đến quần áo, dọn dẹp. Anh thậm chí không ép cô sinh con nếu việc vì việc sinh con mà cô phải đánh đổi sức khỏe. Anh nói sẵn sàng nhận con nuôi, cả hai vợ chồng hạnh phúc, mạnh khỏe bên nhau là được. Tuyết Sương tự nhủ con cái là lộc trời, cô sẽ cố gắng sinh con cho chồng khi cả hai sẵn sàng về sức khỏe, điều kiện kinh tế.

Về phần mình, Thành An bộc bạch, nhiều người nói anh khùng, bao nhiêu đàn bà con gái đầy rẫy mà mình là trai tân , lại đi lấy gái một đời chồng làm vợ. Thế nhưng anh thẳng thừng tuyên bố hạnh phúc là do anh chọn. Anh chọn sống với người anh yêu chứ không phải sống để làm đẹp lòng dư luận. Anh quan niệm ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, kể cả phụ nữ đã một đời chồng. Anh không muốn ai nói vợ của anh với những lời lẽ khó nghe như vậy.