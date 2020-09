Em gái Hà Anh chuộng gu ăn mặc nóng bỏng không kém gì chị gái

Em gái siêu mẫu Hà Anh tên là Hà My. Hà My sinh ngày 17/4/1989. Cô bạn sở hữu khuôn mặt đậm chất Á đông nhưng vẫn cực cá tính. Dù không sở hữu chiều cao vượt trội như chị gái siêu mẫu nhưng Hà My cũng có thân hình gợi cảm, gu ăn mặc nóng bỏng chết người. Hà My nhiều lần được khán giả đặc biệt chú ý bởi vẻ đẹp cá tính, quyến rũ cùng phong cách sống sôi nổi, tràn đầy cảm hứng của các cô gái trẻ năng động. Cũng giống như chị gái siêu mẫu, Hà My nhiều năm theo học tốt nghiệp đại học tại Anh nên có phong cách thời trang phóng khoáng, táo bạo. Sự sexy và cá tính luôn được kết hợp trong phong cách thời trang của em gái Hà Anh. Hà My luôn thu sự chú ý từ những người xung quanh bởi vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ khi diện những trang phục gợi cảm, tôn đường cong. Cô ăn mặc gợi cảm và quyến rũ mỗi khi hẹn hò cùng bạn trai người nước ngoài. Trang phục trẻ trung như dáng áo quây lộ ngực trần, áo croptop khoe eo thon… là những item thường xuyên được Hà My diện khi lượn phố. Áo quây và quần short là những items thường được Hà My ưu ái trong các buổi đi chơi. Không hoạt động trong showbiz nhưng người đẹp sinh năm 1989 cũng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật cực sexy. Hà My diện áo quây và quần short tung tăng lượn phố. Hà My sở hữu thân hình gợi cảm, nóng bỏng không thua gì chị gái. Để có được vóc dáng đáng mơ ước này, Hà My rất chăm chỉ luyện tập cũng như thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Em gái siêu mẫu Hà Anh tên là Hà My. Hà My sinh ngày 17/4/1989. Cô bạn sở hữu khuôn mặt đậm chất Á đông nhưng vẫn cực cá tính. Dù không sở hữu chiều cao vượt trội như chị gái siêu mẫu nhưng Hà My cũng có thân hình gợi cảm, gu ăn mặc nóng bỏng chết người. Hà My nhiều lần được khán giả đặc biệt chú ý bởi vẻ đẹp cá tính, quyến rũ cùng phong cách sống sôi nổi, tràn đầy cảm hứng của các cô gái trẻ năng động. Cũng giống như chị gái siêu mẫu, Hà My nhiều năm theo học tốt nghiệp đại học tại Anh nên có phong cách thời trang phóng khoáng, táo bạo. Sự sexy và cá tính luôn được kết hợp trong phong cách thời trang của em gái Hà Anh . Hà My luôn thu sự chú ý từ những người xung quanh bởi vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ khi diện những trang phục gợi cảm, tôn đường cong. Cô ăn mặc gợi cảm và quyến rũ mỗi khi hẹn hò cùng bạn trai người nước ngoài. Trang phục trẻ trung như dáng áo quây lộ ngực trần, áo croptop khoe eo thon… là những item thường xuyên được Hà My diện khi lượn phố. Áo quây và quần short là những items thường được Hà My ưu ái trong các buổi đi chơi. Không hoạt động trong showbiz nhưng người đẹp sinh năm 1989 cũng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật cực sexy. Hà My diện áo quây và quần short tung tăng lượn phố. Hà My sở hữu thân hình gợi cảm, nóng bỏng không thua gì chị gái. Để có được vóc dáng đáng mơ ước này, Hà My rất chăm chỉ luyện tập cũng như thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.