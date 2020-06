Dược VTYT Hải Dương từng bị “sờ gáy” vì không ít vi phạm

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm mới xử phạt Công ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương 210 triệu đồng do sản xuất sản phẩm không có giá trị sử dụng. Đáng nói, đây không phải lần đầu Công ty này dính án phạt vì chất lượng sản phẩm.

Quyết định xử phạt số 13/QĐ-XPVPHC ngày 20/3/2020 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, ghi rõ hành vi vi phạm của Công ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương là sản xuất 06 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có giá trị sử dụng, công dụng. 06 lô sản phẩm vi phạm cụ thể gồm: BonCare Kid Gold (Số lô: 030518, NSX: 250518, HSD: 250521), Ginseng Gold Max (Số lô: 041117, NSX: 271117, HSD: 271120), HairCare Gold Plus (Số lô: 010917, NSX: 110917, HSD: 110920), Siro Livar Kid Gold (Số lô: 010117, NSX: 030117, HSD: 030120), Piles Gold Max (Số lô: 010517, NSX: 100517, HSD: 100520) Queen Gold Max (Số lô 010817, NSX: 180817, HSD: 180820)

Với vi phạm này, Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương (Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị phạt hơn 210 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có quyết định xử phạt hành chính với hành vi sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh lực Bổ thận tráng dương, số lô: 010618, NSX: 200618, HSD: 200621 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sản xuất do chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng. Cụ thể, lô sản phẩm có chứa chất cấm Hydroxyhomosildenafin. Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiêu hủy và thu hồi toàn bộ số lô sản phẩm vi phạm theo quy định.

Hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh lực Bổ thận tráng dương

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng từng có quyết định xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng đối với thuốc viên bao đường Hipolten (Mộc hoa trắng 500mg), SĐK: VD-19547-13, lô SX: 010318, NSX: 29/3/2018, HD: 29/3/2021, do Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sản xuất; thu hồi toàn quốc lô thuốc viên nang mềm Aciclovir 400mg (số lô: 050918, NSX: 240918, HD: 240921) do công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất; lý do không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu độ hòa tan.

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương cũng từng bị tạm dừng sản xuất thuốc tiêm Gluxadol 40mg/2ml, SĐK: VD-15500-11 và thu hồi 02 lô thuốc tiêm Gluxadol 40mg/2ml; đình chỉ lưu hành dung dịch tiêm Lidocain hydrochloid 40mg/2ml, số lô: 040315, HD: 07/03/2018 do HDpharma sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương từng bị tạm dừng hoạt động sản xuất thuốc trên dây chuyền sản xuất thuốc tiêm tiệt trùng cuối, thuốc tiêm không tiệt trùng cuối, hỗn dịch tiêm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam của kể từ ngày 15/5/2016…

Thiết nghĩ, là doanh nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh nhưng Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương liên tục có kết luận của cơ quan chức năng về việc sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hoặc không có giá trị sử dụng, công dụng,... Liệu người bệnh, người tiêu dùng có thể đặt niềm tin ở những sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng do Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương sản xuất và cung cấp ra thị trường?