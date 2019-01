Dubai, nơi các cầu thủ VN thi đấu, có những món ăn đắt khủng khiếp này

Royal Pizza: Món ăn đắt khủng khiếp này được bán tại nhà hàng Pierchic của Dubai với giá “cắt cổ” 204.200 USD (tương đương khoảng 4,5 tỷ đồng)/chiếc. Royal Pizza được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ và độc quyền: nấm Truffle trắng (Italy), nấm Truffle Perigord đen, gan ngỗng (Pháp), nghệ tây Mongra từ Kashmir, trứng cá tầm muối ngâm trong rượu Dom Perignon, nấm matsutake Nhật và gần 58 gram vàng lá. Cocktail giá 7.438 USD (khoảng 169 triệu đồng): Thức uống đắt đỏ mang tên 27.321, do chỉ có ở tầng 27 của khách sạn Burj Al Arab (Dubai), độ cao 321 m. Loại cocktail này không chứa vàng, mà có rượu mạch nha 55 năm tuổi, rượu ngâm thảo mộc, đường chanh leo làm thủ công, và đá viên làm bằng nước lấy từ nhà máy chưng cất Macallan ở Scotland. Thức uống được rót vào chiếc cốc 18 carat vàng với một miếng gỗ sồi. Uống xong, khách hàng được mang cốc về. Ảnh: Foodbeast. Trứng cá muối Hoàng đế: AmStur là hãng sản xuất ra những loại trứng cá muối tinh xảo có nguồn gốc từ bờ Tây nước Mỹ, trong đó đắt nhất là trứng cá muối Hoàng đế. Chúng được thu hoạch từ cá tầm trắng trưởng thành, hương vị thơm mát như kem và cực quý hiếm khi chỉ khoảng 50kg được sản xuất mỗi năm. Một hộp trứng cá muối 1kg có giá 7.915 USD (180 triệu đồng) và là món ăn ưa thích của giới thượng lưu ở Dubai. Ảnh: Courtesy of Amstur Caviar. Bánh cupcake giá 1.007 USD (khoảng 23 triệu đồng): Chiếc bánh có tên Golden Phoenix (Phượng hoàng vàng), được dát bằng 23 carat vàng, đậu vani Ugandan, chocolate Italy, và những trái dâu tây nhúng vàng. Thời gian để làm được chiếc bánh này là 48 tiếng. Phi lê bò Kobe: Nhà hàng Seafire Steakhouse & Bar tại Atlantis The Palm phục vụ suất thăn bò Kobe 350g với giá 270 USD (khoảng 6 triệu đồng). Loại thịt bò quý hiếm này được xếp vào hàng wagyu ngon nhất thế giới, nhập khẩu trực tiếp từ tỉnh Hyōgo, Nhật Bản (wagyu là tên gọi chung của các giống bò Nhật Bản). Bò tại đây được nghe nhạc cổ điển, uống bia và massage hàng ngày bằng rượu gạo. Ảnh: Pxabay. Cua nhện: Có xuất xứ từ Na Uy, cua nhện tại Peppercrab có giá 785 USD (17,8 triệu đồng)/con có trọng lượng 2,5 kg. Giống cua này được biết đến với hương vị thơm ngon, đậm đà. Nhà hàng Grand Hyatt Dubai thậm chí còn nâng món ăn lên một tầm cao mới khi rưới thêm sốt tiêu đen cay nồng hấp dẫn. Ảnh: Pxabay. Kem kim cương đen: Scoopi Café được cho là món kem đắt nhất thế giới, chế biến từ kem đậu vanilla của Madagascar, nghệ tây Iran, nấm truffle Italy và phủ vàng lá phía trên. Du khách có thể thưởng thức món tráng miệng này với giá 820 USD (18,7 triệu đồng) và mang về nhà chiếc muỗng hiệu Versace phục vụ kèm ly kem. Ảnh: Arabiya. Bánh sandwich giá 84 USD: Thành phần bên trong chiếc bánh này rất ít ỏi, chỉ có chút muối, bơ, vài lát nấm Perigord đen - loại được mệnh danh là "kim cương đen", 2 lát bánh mì. Giá món này tương đương với thù lao của một nhân viên với mức lương tối thiểu ở California (Mỹ) làm việc trong 9 giờ. Ảnh: Foodbeast. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Royal Pizza: Món ăn đắt khủng khiếp này được bán tại nhà hàng Pierchic của Dubai với giá “cắt cổ” 204.200 USD (tương đương khoảng 4,5 tỷ đồng)/chiếc. Royal Pizza được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ và độc quyền: nấm Truffle trắng (Italy), nấm Truffle Perigord đen, gan ngỗng (Pháp), nghệ tây Mongra từ Kashmir, trứng cá tầm muối ngâm trong rượu Dom Perignon, nấm matsutake Nhật và gần 58 gram vàng lá. Cocktail giá 7.438 USD (khoảng 169 triệu đồng): Thức uống đắt đỏ mang tên 27.321, do chỉ có ở tầng 27 của khách sạn Burj Al Arab (Dubai), độ cao 321 m. Loại cocktail này không chứa vàng, mà có rượu mạch nha 55 năm tuổi, rượu ngâm thảo mộc, đường chanh leo làm thủ công, và đá viên làm bằng nước lấy từ nhà máy chưng cất Macallan ở Scotland. Thức uống được rót vào chiếc cốc 18 carat vàng với một miếng gỗ sồi. Uống xong, khách hàng được mang cốc về. Ảnh: Foodbeast. Trứng cá muối Hoàng đế: AmStur là hãng sản xuất ra những loại trứng cá muối tinh xảo có nguồn gốc từ bờ Tây nước Mỹ, trong đó đắt nhất là trứng cá muối Hoàng đế. Chúng được thu hoạch từ cá tầm trắng trưởng thành, hương vị thơm mát như kem và cực quý hiếm khi chỉ khoảng 50kg được sản xuất mỗi năm. Một hộp trứng cá muối 1kg có giá 7.915 USD (180 triệu đồng) và là món ăn ưa thích của giới thượng lưu ở Dubai. Ảnh: Courtesy of Amstur Caviar. Bánh cupcake giá 1.007 USD (khoảng 23 triệu đồng): Chiếc bánh có tên Golden Phoenix (Phượng hoàng vàng), được dát bằng 23 carat vàng, đậu vani Ugandan, chocolate Italy, và những trái dâu tây nhúng vàng. Thời gian để làm được chiếc bánh này là 48 tiếng. Phi lê bò Kobe: Nhà hàng Seafire Steakhouse & Bar tại Atlantis The Palm phục vụ suất thăn bò Kobe 350g với giá 270 USD (khoảng 6 triệu đồng). Loại thịt bò quý hiếm này được xếp vào hàng wagyu ngon nhất thế giới, nhập khẩu trực tiếp từ tỉnh Hyōgo, Nhật Bản (wagyu là tên gọi chung của các giống bò Nhật Bản). Bò tại đây được nghe nhạc cổ điển, uống bia và massage hàng ngày bằng rượu gạo. Ảnh: Pxabay. Cua nhện: Có xuất xứ từ Na Uy, cua nhện tại Peppercrab có giá 785 USD (17,8 triệu đồng)/con có trọng lượng 2,5 kg. Giống cua này được biết đến với hương vị thơm ngon, đậm đà. Nhà hàng Grand Hyatt Dubai thậm chí còn nâng món ăn lên một tầm cao mới khi rưới thêm sốt tiêu đen cay nồng hấp dẫn. Ảnh: Pxabay. Kem kim cương đen: Scoopi Café được cho là món kem đắt nhất thế giới , chế biến từ kem đậu vanilla của Madagascar, nghệ tây Iran, nấm truffle Italy và phủ vàng lá phía trên. Du khách có thể thưởng thức món tráng miệng này với giá 820 USD (18,7 triệu đồng) và mang về nhà chiếc muỗng hiệu Versace phục vụ kèm ly kem. Ảnh: Arabiya. Bánh sandwich giá 84 USD: Thành phần bên trong chiếc bánh này rất ít ỏi, chỉ có chút muối, bơ, vài lát nấm Perigord đen - loại được mệnh danh là "kim cương đen", 2 lát bánh mì. Giá món này tương đương với thù lao của một nhân viên với mức lương tối thiểu ở California (Mỹ) làm việc trong 9 giờ. Ảnh: Foodbeast. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.