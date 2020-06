Độc đáo món cháo đậu cà ăn sáng hấp dẫn của người Hà Nội

Cháo đậu cà từ lâu đã là món ăn dân dã gắn liền với biết bao thế hệ, đặc biệt thời ông bà, cha mẹ chúng ta. Ngay ở giữa phố cổ, trên con phố Đào Duy Từ giao Lương Ngọc Quyến vẫn có địa chỉ bán món ăn giản dị này hơn chục năm nay. Quán cháo đậu cà của cô Oanh trên phố Đào Duy Từ ngày nào cũng tấp nập người ghé đến thưởng thức. Kể cả những thực khách nước ngoài cũng phải “say đắm” với món cháo đậu cà. Cháo đậu cà, đầu tiên phải kể là cháo. Món ăn này vốn là món cháo thanh mát, giải nhiệt ngày hè nên chỉ đơn thuần được nấu bằng đậu xanh và đậu đen nấu nhuyễn. Từ lâu, đậu xanh, đậu đen đã được dùng như là một vị thuốc trong Đông y. Sách “Nam dược thần hiệu” của danh y Tuệ Tĩnh viết: “Đậu xanh không độc, thanh nhiệt, có thể làm sạch mát nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt, trị được nhiều bệnh. Hạt đậu xanh có vị ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, ích khí, tiêu thử, lợi thủy, giải độc. Đậu đen có vị hơi ngọt, đi vào hai kinh can thận. Có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Dùng đậu xanh, đậu đen còn có tác dụng tốt cho da, da sẽ hồng hào, sáng mịn”. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại đậu có giá trị dinh dưỡng cao. Chính vì thế, vào mùa hè, ăn bát chè đậu hay cháo đậu có kèm chút muối có tác dụng giải nhiệt rất tốt, đồng thời cân bằng điện giải do mồ hôi ra nhiều, mất nước. Thành phần chính thứ 2 trong cháo đậu cà vẫn là… đậu. Ở Hà Nội, nổi tiếng nhất là đậu Mơ. Đó là một đặc sản của làng Mơ, nay thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Cuối cùng là cà. Bây giờ người ta có thói quen ăn cà muối xổi, hoặc là cà dầm với đủ thứ ớt, giềng, tỏi… Nhưng quãng độ 20 năm trước, cháo đậu cà là cứ phải cà muối. Món cà muối ăn kèm cùng cháo đậu vô cùng ngon miệng. Hà Nội bây giờ không có nhiều hàng cháo đậu cà và thi thoảng mới gặp trên phố. Hàng cháo nổi danh nhất ở phố cổ là nằm ở ngã 3 Đào Duy Từ - Lương Ngọc Quyến. Cháo đậu cà thường rất rẻ, khoảng độ 10-15 nghìn/bát. Trong những ngày nắng nóng ở Hà Nội, thưởng thức một bát cháo thơm mùi đậu xanh, đậu đen hòa quyện với cà pháo chua nhẹ, đậu rán dai, giòn là lựa chọn của nhiều người. Ảnh: Foody, FB. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

