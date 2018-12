Độc đáo món bánh lá rau mơ thuộc hàng hiếm của miền Tây

Bánh lá rau mơ hay còn gọi là bánh lá mít, bánh nắn lá là một loại bánh dân gian của vùng sông nước miền Tây làm từ nguyên liệu chính là bột gạo, nước cốt dừa, đậu phộng và lá mơ. Bánh có cách làm đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều sự công phu, cẩn thận, tỉ mỉ để có những chiếc bánh ngon. Ảnh: Cookpad. Bánh lá mít trong, có màu xanh đậm, hình dạng dèn dẹt, dài dài. Khi ăn, người ta chan ngập nước cốt dừa trắng lên mặt bánh và rắc thêm đậu phộng rang. Wikipedia. Để làm bánh lá rau mơ thì người miền Tây sử dụng loại lá rau mơ rừng là phổ biến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lá rau mơ rừng ngày càng ít đi nên đôi khi người ta cũng dùng lá rau mơ lông làm bánh. Ảnh: VTC. Bánh lá rau mơ làm không khó. Nguyên liệu chính làm bánh là lá rau mơ, bột gạo, nước cốt dừa. Lá rau mơ hái về thì rửa sạch rồi cắt nhỏ xay nhuyễn lấy nước. Sau đó cho nước lá rau mơ, một ít nước cốt dừa, đường, muối và bột gạo (có thể dùng bột gạo nước sẽ ngon hơn) để tạo ra hỗn hợp bột sền sệt. Ảnh: YouTube. Bánh lá rau mơ không chỉ sử dụng lá làm nguyên liệu mà còn sử dụng lá làm khuôn bánh. Loại lá làm khuôn được sử dụng phổ biến nhất chính là lá dừa nước hoặc lá mít, lá chuối. Do đó, có nơi gọi là bánh lá rau mơ nhưng có nơi gọi là bánh lá mít. Ảnh: AmThuc365. Tùy vào loại lá dùng làm khuôn bánh mà cách quấy bột, cho bánh lên khuôn cũng khác nhau một chút. Lá dừa nước do có độ cứng, có lòng lá sâu nên phần bột sẽ loãng hơn và dùng thìa múc bột đổ lên mặt lá là được. Còn đối với lá mít hay lá chuối do có thân lá mỏng, bằng phẳng nên bột cần đặc hơn và dùng tay trực tiếp nắn bột lên bánh. Ảnh: THTPCT. Nếu dùng lá mít hoặc lá chuối làm khuôn thì sau khi nắn bột lên lá, người ta sẽ cuốn lá lại theo cuộn tròn trước khi cho vào nồi hấp chín. Còn đối với lá dừa nước thì cứ để nguyên lá thế xếp chồng chéo lên nhau rồi cho vào nồi là được. Ảnh: VTV. Do bánh lá rau mơ rất mỏng nên việc hấp bánh cực nhanh chín. Khoảng 5 phút là đã có thể cho ra lò một mẻ bánh chín thơm nồng. Ảnh: Món Ngon Mỗi Ngày. Bánh lá mít sau khi hấp chín để nguội, bóc lấy phần bột chín cho ra đĩa rồi chan nước dùng để ăn. Ảnh: Cooky. Nước dùng là nước cốt dừa nấu với đường, thêm bột năng để tạo độ sánh mịn, rồi cho dừa nạo vào, nhiều người cầu kì thì thêm chút vừng hoặc lạc lên cho thêm vị ngon. Ảnh: Youtube. Chiếc bánh lá mít đơn giản nằm gọn trong nước dùng béo ngậy thơm mát. Ăn bánh lá mít, bột ngon kèm vị lá mít, thơm thơm, bùi bùi, dẻo mềm với vị ngọt mát của nước cốt dừa kích thích vị giác của người dùng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

