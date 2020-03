Đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam hiến máu mùa Covid-19

Sáng 26/3, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đông đảo đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Công đoàn, Đoàn Thanh niên VUSTA, Báo Điện tử Kiến Thức phối hợp với Viện Huyết học Trung ương tổ chức.

Hiện nay, lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu đang khan hiếm; thêm vào đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp càng làm cho tình trạng này nghiêm trọng hơn. Xác định hiến máu là việc làm nhân đạo, cao cả, cứu người đồng thời là một hoạt động thiết thực chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2020), 37 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Chi bộ Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022, BCH Chi ủy LHH đã đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động hiến máu nhân đạo.

Ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, cho biết: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đặc biết trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, khiến lượng máu dự trữ trong ngân hàng khan hiếm, việc hiến máu càng có ý nghĩa quan trọng hơn, góp phần duy trì đủ lượng máu dự trữ cần thiết để kịp thời cứu chữa người bệnh. Chính vì vậy, BCH Chi ủy LHH đã đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, các đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các đơn vị thành viên như Báo điện tử Kiến Thức , Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), Nhà xuất bản Tri thức, Viện nghiên cứu phát triển xã hội, Viện nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, Viện nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển, đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện lần này”.

Là người đầu tiên tình nguyện hiến máu trong buổi sáng 26/3, ông Lê Công Lương cho biết, ông rất vui vì việc làm nhỏ của mình có thể cứu được những người bệnh cần truyền máu. Ngoài ra, trước khi hiến máu mỗi người đều được khám sàng lọc, đồng thời còn được xét nghiệm miễn phí các chỉ số sức khỏe cơ bản, đây cũng là dịp để chúng ta được kiểm tra, theo dõi sức khỏe rất tốt.

Theo ông Nguyễn Văn Nhữ, Phó Trưởng khoa vận động và tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, như thường lệ mọi năm, tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài do máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng rất ngắn, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu ở tất cả các thời điểm. Nhưng năm nay, tình hình càng trầm trọng hơn do tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương trong cả nước phải đối mặt với những khó khăn do thiếu người hiến máu. Ông Nhữ bày tỏ sự cảm kích đối với hoạt động hiến máu nhân đạo do Liên hiệp hội Việt Nam phát động.

Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên LHH chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 tại các buổi hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chuẩn bị đầy đủ các bước phòng dịch như đo thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đề nghị người đến hiến máu đeo khẩu trang, khai đầy đủ tờ khai sức khỏe,...