“Đỏ mặt” với gu ăn mặc nóng bỏng của quán quân The Voice Ngọc Ánh

Thời điểm đăng quang Quán quân The Voice - Giọng hát Việt 2018, Ngọc Ánh chuộng gu thời trang nhẹ nhàng, nữ tính. Tuy nhiên gần đây, người đẹp sinh năm 1996 ngày càng ăn mặc nóng bỏng. Cô tự tin khoe eo thon với set áo croptop và chiếc quần khoét hông sexy.Cách phối đồ ngày càng táo bạo của Ngọc Ánh giúp cô làm mới hình ảnh cá nhân. Những trang phục gợi cảm khoe vòng eo như croptop và chân váy ngắn không thể thiếu trong tủ đồ của Quán quân The Voice 2018. Lợi thế ngoại hình của Ngọc Ánh là đôi chân dài thẳng tắp, thế nên cô rất chăm diện đồ ngắn hoặc váy xẻ tà.Những chiếc váy ngắn ôm sát cũng không thể thiếu trong tủ đồ của Ngọc Ánh. Quán quân The Voice 2018 cực nóng bỏng với set váy áo khoe eo thon. Ngay cả khi đi chơi, người đẹp cũng yêu thích áo croptop phối cùng quần jeans. Cô nàng 24 tuổi thỉnh thoảng cũng đổi gió với phong cách vừa gợi cảm vừa cá tính hơn. Ngọc Ánh bắt trend áo nơ phối cùng chân váy cực ngắn khoe chân thon dài. Cô nàng buộc chiếc áo sơ mi xuyên thấu phối cùng quần bò pha màu cá tính. Set đồ đỏ cực kỳ nổi bật và sexy tôn vóc dáng gợi cảm của Quán quân the Voice 2018. Ảnh: FBNV.

