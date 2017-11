Điều kỳ diệu sẽ đến khi đặt gừng tươi dưới gối qua đêm

Sau khi ăn gừng, bạn sẽ cảm nhận được hơi nóng khắp cơ thể. Đây chính là do gừng đang làm giãn nở mạch máu, gia tăng tuần hoàn máu, khiến các lỗ chân lông mở ra. Ảnh: vodjk. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe, những người thường xuyên mất ngủ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống và công việc. Ảnh: baidu. Một cách vừa đơn giản vừa hiệu quả đó là dùng gừng tươi đặt dưới gối. Dùng khoảng 15g gừng tươi băm nhỏ cho vào túi gạc bọc lại rồi đặt dưới gối. Mùi thơm của tinh dầu gừng sẽ giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ảnh: Sohu. Ngoài ra, sáng thức dậy mệt mỏi tinh thần uể oải, người nặng có thể dùng gừng tươi đặt dưới gối sẽ giúp bạn nhanh chóng tỉnh táo, lấy lại tinh thần sảng khoái cho môt ngày mới. Ảnh:sanwen. Gừng tươi không chỉ giúp ngủ ngon mà còn có thể ứng dụng vào trị rất nhiều bệnh thông thường. Chỉ cần một lát gừng tươi hãm với nước nóng để súc miệng ngày 2 -3 lần, liên tiếp 2-3 ngày sẽ trị được viêm loét trong miệng. Ảnh: 58pic. Ai bị chứng đau nửa đầu dùng gừng tươi hãm nước rồi ngâm tay khoảng 15 phút cơn đau đầu sẽ dịu. Mùa hè nếu bị say nắng có thể dùng 1 lát gừng tươi nghiền lấy nước cốt cho bệnh nhân uống sẽ tỉnh lại và giải được say nắng. Ảnh: vcg Gừng tươi giúp giảm hôi chân hiệu quả, ai đi giày chân có mùi có thể dùng gừng tươi đun nước sau đó thêm chút muối hoặc giấm vào ngâm chân, kiên trì ngâm vài ngày sẽ khử được mùi hôi chân hiệu quả. Ảnh: hsw. Đối với người say bia rượu, sau khi tỉnh lại cơ thể thường mệt mỏi, khó chịu, có thể dùng nước gừng tươi nóng với mật ong uống sẽ giúp giảm bớt được cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Ảnh: sohu. Mùa Đông da đầu khô nên nhiều người gội kiểu gì cũng trắng gàu, dùng gừng tươi đun lấy nước rồi dùng nước đó gội sạch da đầu có thể giúp làm sạch gàu, kiên trì gội nước gừng sẽ giúp kích thích da đầu và nang tóc có tác dụng nhất định đối với điều trị hói. Ảnh: tbqw. Nếu ai bị đau vùng thắt lưng, có thể dùng gừng tươi, muối và giấm đun nước sau đó dùng khăn khô nhúng nước gừng rồi mát xa lên vùng bị đau, có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, giãn nỡ lỗ chân lông, giãn nở cơ, giảm triệu chứng đau. Ảnh: 6681. Đầu tiên, thêm một lượng muối và dấm nước gừng nóng, và sau đó vắt khăn ướt, lắng đọng ở khu vực bị ảnh hưởng, lặp lại nhiều lần, có thể giảm bớt đau. Ảnh: egu365. Nếu người già huyết áp không ổn định, có thể dùng nước gừng nóng ngâm chân hàng ngày. Nếu gặp lạnh bị đau đầu cũng có thể ngâm chân với nước gừng nóng, tuy nhiên cần lưu ý nước ngâm chân chỉ nên gập đến mắt cá chân. Ảnh: sanwen8. Đối với những người bị hành hạ bởi chứng đau nhức xương khớp, hàng sáng sau khi thức dậy, là nên dùng một lát gừng tươi nấu với táo đỏ uống, có thể uống ngày 3 lần sẽ giúp giảm đáng kể chứng đau xương khớp. Ảnh: vcg. Vào mùa hè, gừng tươi có tác dụng chống oxi hóa mạnh, đồng thời có khả năng diệt các gốc tự do, có tác dụng ngăn ngừa và điều trị tốt đối các khối u, đề phòng lão hóa. Vì thế ăn gừng đều đặn, đúng cách sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thanh xuân. Ảnh:Ifeng.

