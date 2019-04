Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày

Hỗ trợ chức năng não: Nhiều nghiên cứu cho thấy mất nước loại nhẹ có thể làm giảm các chức năng của não. Thiếu nước có thể làm giảm sự tập trung và làm gia tăng các cơn nhức đầu, dẫn đến tình trạng kém ghi nhớ, hạn chế hoạt động của não. Do vậy, uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp chức năng não hoạt động bình thường. Giúp tăng cường hoạt động thể chất: Khi luyện tập với cường độ cao hoặc thân nhiệt nóng lên, cơ thể sẽ có khuynh hướng bị mất nước. Điều này làm mất đi một nửa lượng nước trong cơ thể và khiến chúng ta mệt mỏi, làm mất kiểm soát nhiệt độ cơ thể, làm giảm động lực hoạt động. Bù nước sẽ giúp giảm mất cân bằng oxi hóa xảy ra trong quá trình tập luyện cường độ cao.Chống mệt mỏi do uống nhiều rượu bia: Uống quá nhiều rượu khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Vì thế, bạn nên uống đủ nước cùng các thức uống có cồn hoặc sau khi uống rượu sẽ làm giảm các triệu chứng của mệt mỏi hay say xỉn khi uống bia rượu. Tăng cường chuyển hóa: Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày sẽ giúp cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho các bộ phận của cơ thể. Điều này cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết, chất thải và chất độc ra khỏi cơ thể. Hãy uống nhiều nước để đảm bảo cho quá trình chuyển hóa trong cơ thể bạn. Duy trì thân nhiệt: 60% cơ thể chúng ta là nước, nó có nhiệm vụ điều hòa nhiệt độ cơ thể. Vào mùa hè, cơ thể ta nóng lên và để điều hòa thân nhiệt, chúng ta cần uống nhiều nước hơn để làm mát cơ thể. Loại bỏ sỏi thận: Các dạng sỏi thận hình thành trong thận khi nước tiểu của bạn có chứa nhiều chất kết tủa thành tinh thể. Uống 10 ly nước mỗi ngày có thể ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bởi nước sẽ đào thải muối và các khoáng chất hình thành sỏi, từ đó loại bỏ cả các chất độc hại ra ngoài. Giảm cơn nhức nửa đầu: Mất nước có thể gây đau nhức nửa đầu. Uống nước có thể giúp làm giảm đau đầu và chóng mặt. Thay vì cứ sử dụng thuốc mỗi khi đau đầu, chúng ta có thể uống một cốc nước để xoa dịu cơn đau hiệu quả. Giúp giảm cân: Bạn có biết uống nhiều nước có thể giúp giảm cân nhanh hơn? Vâng, đó là do nước có thể giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể đồng thời khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Uống nước trước bữa ăn 30 phút sẽ hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả hơn, giúp bạn ăn ít lượng calo hơn. Tốt cho phụ nữ đang mang thai: Phụ nữ mang thai cần những chất dinh dưỡng thiết yếu và nước cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bào thai. Để phòng ngừa nhiễm trùng bàng quang và táo bón, các bà mẹ đang cho con bú hoặc đang mang thai nên uống nhiều nước. Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp: Nước có vai trò hỗ trợ ngăn ngừa viêm khớp dạng thấp. Các khớp trong cơ thể con người thường ma sát liên tục, dẫn đến tình trạng viêm khớp. Để duy trì cho các khớp xương được khỏe mạnh và giảm nguy cơ bị viêm khớp, hãy uống thật nhiều nước. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Hỗ trợ chức năng não: Nhiều nghiên cứu cho thấy mất nước loại nhẹ có thể làm giảm các chức năng của não. Thiếu nước có thể làm giảm sự tập trung và làm gia tăng các cơn nhức đầu, dẫn đến tình trạng kém ghi nhớ, hạn chế hoạt động của não. Do vậy, uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp chức năng não hoạt động bình thường. Giúp tăng cường hoạt động thể chất: Khi luyện tập với cường độ cao hoặc thân nhiệt nóng lên, cơ thể sẽ có khuynh hướng bị mất nước. Điều này làm mất đi một nửa lượng nước trong cơ thể và khiến chúng ta mệt mỏi, làm mất kiểm soát nhiệt độ cơ thể, làm giảm động lực hoạt động. Bù nước sẽ giúp giảm mất cân bằng oxi hóa xảy ra trong quá trình tập luyện cường độ cao. Chống mệt mỏi do uống nhiều rượu bia: Uống quá nhiều rượu khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Vì thế, bạn nên uống đủ nước cùng các thức uống có cồn hoặc sau khi uống rượu sẽ làm giảm các triệu chứng của mệt mỏi hay say xỉn khi uống bia rượu. Tăng cường chuyển hóa: Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày sẽ giúp cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho các bộ phận của cơ thể. Điều này cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết, chất thải và chất độc ra khỏi cơ thể. Hãy uống nhiều nước để đảm bảo cho quá trình chuyển hóa trong cơ thể bạn. Duy trì thân nhiệt: 60% cơ thể chúng ta là nước, nó có nhiệm vụ điều hòa nhiệt độ cơ thể. Vào mùa hè, cơ thể ta nóng lên và để điều hòa thân nhiệt, chúng ta cần uống nhiều nước hơn để làm mát cơ thể. Loại bỏ sỏi thận: Các dạng sỏi thận hình thành trong thận khi nước tiểu của bạn có chứa nhiều chất kết tủa thành tinh thể. Uống 10 ly nước mỗi ngày có thể ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bởi nước sẽ đào thải muối và các khoáng chất hình thành sỏi, từ đó loại bỏ cả các chất độc hại ra ngoài. Giảm cơn nhức nửa đầu: Mất nước có thể gây đau nhức nửa đầu. Uống nước có thể giúp làm giảm đau đầu và chóng mặt. Thay vì cứ sử dụng thuốc mỗi khi đau đầu, chúng ta có thể uống một cốc nước để xoa dịu cơn đau hiệu quả. Giúp giảm cân: Bạn có biết uống nhiều nước có thể giúp giảm cân nhanh hơn? Vâng, đó là do nước có thể giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể đồng thời khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Uống nước trước bữa ăn 30 phút sẽ hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả hơn, giúp bạn ăn ít lượng calo hơn. Tốt cho phụ nữ đang mang thai: Phụ nữ mang thai cần những chất dinh dưỡng thiết yếu và nước cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bào thai. Để phòng ngừa nhiễm trùng bàng quang và táo bón, các bà mẹ đang cho con bú hoặc đang mang thai nên uống nhiều nước. Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp: Nước có vai trò hỗ trợ ngăn ngừa viêm khớp dạng thấp. Các khớp trong cơ thể con người thường ma sát liên tục, dẫn đến tình trạng viêm khớp. Để duy trì cho các khớp xương được khỏe mạnh và giảm nguy cơ bị viêm khớp, hãy uống thật nhiều nước. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.