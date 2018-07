Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn không tập thể dục

Bạn ngủ không ngon: Nếu bạn là người đang gặp vấn đề về giấc ngủ, lí do có thể là không tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là tăng tổng thời gian ngủ, giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn suốt cả ngày. Tập thể dục cũng đã được chứng minh giúp nâng cao tình trạng sức khoẻ và chống lại trầm cảm. Nếu bạn không tập thể dục thường xuyên, bạn có thể thấy rằng khi leo cầu thang hoặc xách túi đồ nặng hơn, bạn sẽ hết hơi. Tập thể dục đều đặn cải thiện sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh phổi mãn tính. Nếu không tập thể dục thường xuyên, cơ thể bạn không hiệu quả trong việc hấp thụ oxy khi bị căng thẳng. Điều này gây khó khăn cho việc sử dụng oxy mà bạn đang hít vào, đó là lý do tại sao khi không tập thể dục, bạn sẽ hết hơi và khó thở khi làm việc nặng. Sự trao đổi chất chậm lại: Sự trao đổi chất của bạn có thể rất tốt ngay bây giờ, nhưng sự trao đổi chất tự nhiên sẽ chậm lại khi chúng ta già đi. Khi đó cơ thể sẽ tăng cân nhanh chóng và gây ra các vấn đề sức khoẻ. Một cách tuyệt vời để bù đắp những thay đổi này trong chuyển hóa là tập thể dục nhiều hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất của một người, sẽ ngăn ngừa tăng cân và các vấn đề sức khoẻ khác. Dễ bị thương: Càng tập thể dục thì càng tăng khả năng đối phó với những mệt mỏi và nguy cơ chấn thương. Khi bạn lười tập thể dục, cơ bắp sẽ bị suy giảm, sức khỏe tim mạch và tính linh hoạt của cơ thể cũng giảm theo. Một hậu quả của những việc này là cơ thể bạn dễ gặp thương tích hay chấn thương hơn. Để giữ cho cơ thể của bạn dễ dàng di chuyển và hạn chế thương tích, tập thể dục thường xuyên chính là cách tốt nhất. Lười tập thể dục còn khiến bạn dễ chán nản, căng thẳng: Tập thể dục còn có tác động đến sức khỏe tinh thần của bạn. Đối với những người bị trầm cảm, tập thể dục có thể làm giảm triệu chứng. Những người tập thể dục thường xuyên và sau đó dừng lại cũng dễ căng thẳng và chán nản hơn. Một số nhà khoa học cho rằng điều này là bởi vì tập thể dục có ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine trong não - giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Để cải thiện tâm trạng, tốt nhất bạn nên tập thể dục thường xuyên, bất kể tập thể dục có cường độ cao hay cường độ thấp. Dễ stress: Stress là kẻ giết người thầm lặng và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể dù bạn có lười biếng hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, những người có hoạt động thể chất thường xuyên ít bị stress hơn. Do trong quá trình vận động, cơ thể sẽ tiết ra nhiều endorphins, một loại hormone có khả năng điều hòa căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Không tập thể dục làm cho xương yếu đi: Khi chúng ta già xương sẽ yếu đi. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ vì họ có khả năng bị loãng xương gấp bốn lần đàn ông. Những người có khối lượng xương thấp hơn để bắt đầu có nguy cơ mắc chứng loãng xương cao hơn. Tuổi thọ ngắn: Nếu bạn không tập thể dục đủ, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và tuổi thọ ngắn hơn. Một lối sống ít vận động đã được chứng minh có liên quan với bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch... những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Rất nhiều điều bất ngờ xảy ra trong cơ thể bạn khi bạn không tập thể dục đủ, bao gồm cả những thay đổi đối với sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Những thay đổi này có thể gây bất lợi cho cuộc sống của bạn trong thời gian dài vì vậy điều quan trọng là phải tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khoẻ.

Bạn ngủ không ngon: Nếu bạn là người đang gặp vấn đề về giấc ngủ, lí do có thể là không tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là tăng tổng thời gian ngủ, giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn suốt cả ngày. Tập thể dục cũng đã được chứng minh giúp nâng cao tình trạng sức khoẻ và chống lại trầm cảm. Nếu bạn không tập thể dục thường xuyên, bạn có thể thấy rằng khi leo cầu thang hoặc xách túi đồ nặng hơn, bạn sẽ hết hơi. Tập thể dục đều đặn cải thiện sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh phổi mãn tính. Nếu không tập thể dục thường xuyên, cơ thể bạn không hiệu quả trong việc hấp thụ oxy khi bị căng thẳng. Điều này gây khó khăn cho việc sử dụng oxy mà bạn đang hít vào, đó là lý do tại sao khi không tập thể dục, bạn sẽ hết hơi và khó thở khi làm việc nặng. Sự trao đổi chất chậm lại: Sự trao đổi chất của bạn có thể rất tốt ngay bây giờ, nhưng sự trao đổi chất tự nhiên sẽ chậm lại khi chúng ta già đi. Khi đó cơ thể sẽ tăng cân nhanh chóng và gây ra các vấn đề sức khoẻ. Một cách tuyệt vời để bù đắp những thay đổi này trong chuyển hóa là tập thể dục nhiều hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất của một người, sẽ ngăn ngừa tăng cân và các vấn đề sức khoẻ khác. Dễ bị thương: Càng tập thể dục thì càng tăng khả năng đối phó với những mệt mỏi và nguy cơ chấn thương. Khi bạn lười tập thể dục , cơ bắp sẽ bị suy giảm, sức khỏe tim mạch và tính linh hoạt của cơ thể cũng giảm theo. Một hậu quả của những việc này là cơ thể bạn dễ gặp thương tích hay chấn thương hơn. Để giữ cho cơ thể của bạn dễ dàng di chuyển và hạn chế thương tích, tập thể dục thường xuyên chính là cách tốt nhất. Lười tập thể dục còn khiến bạn dễ chán nản, căng thẳng: Tập thể dục còn có tác động đến sức khỏe tinh thần của bạn. Đối với những người bị trầm cảm, tập thể dục có thể làm giảm triệu chứng. Những người tập thể dục thường xuyên và sau đó dừng lại cũng dễ căng thẳng và chán nản hơn. Một số nhà khoa học cho rằng điều này là bởi vì tập thể dục có ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine trong não - giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Để cải thiện tâm trạng, tốt nhất bạn nên tập thể dục thường xuyên, bất kể tập thể dục có cường độ cao hay cường độ thấp. Dễ stress: Stress là kẻ giết người thầm lặng và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể dù bạn có lười biếng hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, những người có hoạt động thể chất thường xuyên ít bị stress hơn. Do trong quá trình vận động, cơ thể sẽ tiết ra nhiều endorphins, một loại hormone có khả năng điều hòa căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Không tập thể dục làm cho xương yếu đi: Khi chúng ta già xương sẽ yếu đi. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ vì họ có khả năng bị loãng xương gấp bốn lần đàn ông. Những người có khối lượng xương thấp hơn để bắt đầu có nguy cơ mắc chứng loãng xương cao hơn. Tuổi thọ ngắn: Nếu bạn không tập thể dục đủ, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và tuổi thọ ngắn hơn. Một lối sống ít vận động đã được chứng minh có liên quan với bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch... những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Rất nhiều điều bất ngờ xảy ra trong cơ thể bạn khi bạn không tập thể dục đủ, bao gồm cả những thay đổi đối với sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Những thay đổi này có thể gây bất lợi cho cuộc sống của bạn trong thời gian dài vì vậy điều quan trọng là phải tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khoẻ.