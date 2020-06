Điều cấm kỵ khi ăn vải, nhất định phải nhớ để tránh rước họa

Dù vải có ngon và bạn có thích ăn vải tới mức nào đi chăng nữa thì mỗi lần bạn cũng chỉ nên ăn không quá 10 quả vải. Với trẻ em, mỗi lần chỉ nên ăn từ 3-4 quả. Ảnh: onecmscdn. Vải có tính nóng, ăn nhiều sẽ khiến gan sinh hỏa, đau rát lưỡi họng. Ảnh: tinnhanhchungkhoan. Nghiêm trọng hơn, ăn quá nhiều vải một lúc còn có thể dẫn đến buồn nôn, hoa mắt chóng mặt hay chân tay mỏi rã rời…Ảnh: vaithieu. Những người bị tiểu đường hoặc người bị béo phì, người đang muốn giảm cân thì nên loại bỏ vải ra khỏi chế độ ăn uống hằng ngày. Ảnh: google. Lý do là vì quả vải có hàm lượng đường rất cao, không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường cũng như chứng thừa cân. Ảnh: vietnambiz. Đặc biệt, bạn không nên ăn vải khi đang đói bụng. Ảnh: nld. Nếu ăn vải tươi khi đói sẽ khiến trong cơ thể đột ngột bị ngấm quá nhiều đường có thể gây viêm nhiệt hoặc say với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn. Ảnh: vgcloud. Thay vào đó, bạn hãy ăn vải sau bữa cơm. Lúc này, trong cơ thể đã tích trữ đủ lượng nước muối qua thức ăn nên ăn cũng không lo bị nóng. Ảnh: baodautu. Vải là loại quả có tính nóng. Do đó, khi cơ thể bị nóng trong, bạn không nên ăn vải. Nếu ăn sẽ khiến mụn hay những vết ban đỏ xuất hiện. Ảnh: vaithieuthanhha. Ngoài ra, những người có các bệnh dễ nhiễm cảm, người đang mắc bệnh có đờm, người đang bị thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy, chắp lẹo mắt… cũng nên hạn chế mức tối đa việc ăn vải thiều. Ảnh: mytourcdn. Mời quý độc giả theo dõi video: Sai lầm khi ăn vải chín

