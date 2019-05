Điều bất ngờ xảy ra với cơ thể khi ăn nho hàng ngày trong một tháng

Nếu ăn nho mỗi ngày, bạn sẽ nhận được những lợi ích khá bất ngờ và bổ sung thêm vitamin A, vitamin C, protein, kali, carb, sắt, canxi, magie. Cải thiện sức khỏe tim: Sở hữu một lượng lớn chất chống oxy hóa và polyphenol, nho có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, đặc biệt là suy tim. Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nho sở hữu nhiều chất xơ, hợp chất đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp duy trì hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Ăn nho mỗi ngày giúp bạn có quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ khắc phục các vấn đề như táo bón. Giảm cholesterol: Ăn nho có tác dụng chống lại các cholesterol xấu trong máu, kiểm soát bệnh tiểu đường. Nho chứa saponin giúp ngăn quá trình hấp thụ cholesterol vào máu. Cung cấp năng lượng: Carb - một loại cellulose đơn trong nho - là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Thậm chí, chỉ ăn vài quả trong thời gian ngắn cũng giúp bạn nhanh chóng lấy lại thể lực. Đồng thời, cơ thể sẽ chuyển hóa chậm và duy trì năng lượng lâu dài hơn, do quả nho sở hữu hàm lượng chất xơ cao. Bảo vệ thận: Nho giúp giảm sự tác động của acid uric nên được đánh giá là có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các rối loạn thận. Chống ung thư: Như đã đề cập, chất chống oxy hóa trong quả nho đem lại rất nhiều lợi ích, một trong số đó là chống ung thư. Chúng có khả năng bảo vệ cơ thể bạn khỏi nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm, thậm chí là ung thư vú. Lưu thông đường thở: Các nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa việc tiêu thụ ít trái cây và rau củ với bệnh hen suyễn. Kết quả cho thấy, nếu bạn ăn nho thường xuyên có thể đẩy lùi bệnh hen. Tăng cường hệ miễn dịch: Các vitamin và khoáng chất trong nho giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó hàm lượng cao vitamin C trong nho sẽ giúp bạn phòng ngừa các bệnh như cảm lạnh và cảm cúm. Tăng cường sức mạnh: Nho có thể tăng cường cơ bắp và sức chịu đựng của bạn. Theo nghiên cứu trên động vật tại Viện Kinesiology trực thuộc Đại học Georgia, những hợp chất được tìm thấy trên vỏ nho như catechin, quercetin và resveratrol giúp tăng khoảng thời gian chạy của chuột thí nghiệm trước khi cơ thể chúng tiến vào trạng thái kiệt sức. Ảnh: Getty, Shutterstock, Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

