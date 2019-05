Điền thêm thực phẩm này vào thực đơn giúp con mắt sáng tinh anh

Trứng

Trứng chứa đặc biệt nhiều lutein và zeaxanthin - hai chất có thể làm giảm thiểu nguy cơ thoái thoái hóa mắt. Trứng cũng giàu vitamin C, vitamin E và kẽm giúp cho trẻ thông minh hơn.

Nước

Không có gì phải ngạc nhiên, nước luôn quan trọng với cơ thể sống như một dịch lỏng tối cần thiết. Uống nước đầy đủ giúp đề phòng mất nước, đồng thời cũng làm giảm nguy cơ khô mắt.

Cà rốt

Ảnh minh họa.

Cà rốt luôn là thực phẩm đứng đầu danh sách những thực phẩm tốt nhất cho đôi mắt khỏe mạnh. Cà rốt là một nguồn tuyệt vời của vitamin A và beta-carotene, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cho mắt. Vitamin A rất quan trọng với các bề mặt của mắt và mí mắt, còn beta-carotene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ các tế bào của mắt khỏi tác hại của gốc tự do.

Cá hồi

Giống như hầu hết các loại cá có dầu khác như cá mòi, cá trích, cá thu, cá bơn. Ăn cá hồi thường xuyên làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng tới 38% và còn giúp điều trị bệnh khô mắt. Cá hồi cũng là một nguồn tốt nhất của vitamin D giúp cải thiện sức khỏe đôi mắt, sức khỏe tim mạch và đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xương khỏe mạnh.

Rau xanh

Theo thông tin trên Zing, các loại rau xanh như cần tây, cải xoăn, rau chân vịt, bông cải xanh, dưa leo… đều chứa vitamin A, zeaxanthin và lutein (có nhiều trong các điểm vàng và một phần nhỏ của võng mạc). Đây vốn là những dưỡng chất rất cần thiết trong việc chăm sóc “cửa sổ tâm hồn”.

Họ cam quýt

Các loại cam quýt chứa nhiều vitamine C. Cũng như viamin E, vitamin C được cho là chống tác nhân ôxy hóa tốt, để chống lại quá trình lão hóa của mắt. Vitamin C có nhiều trong các loại quả sau đây: cam, chanh, bưởi…