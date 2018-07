Điểm mặt bệnh ngoài da người Việt mắc nhiều nhất hè 2018

Trứng cá

Mùa hè nắng nóng là nguyên nhân khiến da của bạn tăng cường tiết mồ hôi và tuyến bã nhờn, khiến cho vi khuẩn bên ngoài dễ xâm nhập vào lớp biểu bì da, gây ra mụn, trứng cá. Đây là bệnh ngoài da nhiều người mắc nhất, đặc biệt trong mùa hè. Trong 2 tháng 5 và 6/2018, có tới gần 9.000 ca bệnh tới khám tại Da liễu TW, bao gồm trứng cá bọc, trứng cá đầu đen, trứng cá mủ. Viêm da cơ địa

Có tới hơn 8.000 ca bệnh viêm da cơ địa vào khám, điều trị tại bệnh viện Da liễu TW tháng 5 và 6 ở đủ các lứa tuổi, trong đó trẻ em chiếm đa số. Biểu hiện bệnh là đám da đỏ ranh giới không rõ, các sẩn và đám sẩn, mụn nước tiết dịch, không có vẩy da. Da bị phù nề, chảy dịch, đóng vảy tiết. Các vết xước do gãi tạo vết chợt, bội nhiễm tụ cầu tạo các mụn mủ và vẩy tiết vàng. Bệnh thường cư trú ở trán, má, cằm, nặng hơn có thể lan ra tay, thân mình. Viêm da tiếp xúc dị ứng

Là một dạng bệnh về da trong mùa hè thường thấy. Đó là sự phản ứng của da khi tiếp xúc với chất nào đó gây dị ứng như: hóa chất, sản phẩm... Loại bệnh ngoài da này đứng thứ 3 trong top 6 bệnh ngoài da hay gặp nhất trong mùa hè. Biểu hiện của bệnh này là trên mặt hoặc vùng da nào đó xuất hiện hồng ban, hồng ban tróc vẩy, mụn nước, sẩn, da khô Nhiễm nấm da

Vào mùa hè, bệnh nấm thường xuất hiện trên da khi đổ nhiều mồ hôi do thời tiết nắng nóng. Đây là khi da bạn xuất hiện các đốm tròn màu hồng, có mụn nước gây ngứa ngáy khi tiếp xúc với ánh nắng. Các nốt màu hồng có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể như: Da, niêm mạc, tóc và móng. Bệnh nấm da thường gặp nhất là nấm chân, bẹn và thân tùy theo cơ địa của mỗi người. Mặc dù đây không phải là bệnh nguy hiểm nhưng nó thường rất dai dẳng, dễ tái phát và gây khó khăn trong điều trị. Hơn nữa, những lần mắc bệnh sau thường sẽ nặng và lâu dài hơn lần trước. Do đó, bệnh nhân cần được điều trị dứt điểm tận gốc ngay từ lần đầu tiên. Mụn cơm ở hậu môn – sinh dục

Là bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Chúng có thể trông giống các nốt sưng nhỏ, màu thịt hoặc giống như hoa lơ. Đôi khi mụn có đường kính chỉ 1-2mm. Trong trường hợp khác, mụn tăng sinh thành từng đám, có thể khá lớn. Vảy nến

Vảy nến là một bệnh da mạn tính thường gặp do tăng sinh tế bào và viêm. Tổn thương da đặc trưng thường gặp là những mảng màu đỏ, bề mặt tróc vẩy, giới hạn rất rõ. Những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện nhiều mụn mủ hoặc đỏ da toàn bộ cơ thể.

