Điểm lại những mẫu váy cưới lộng lẫy, sang chảnh của sao Việt

Đàm Thu Trang - Cường Đô la đang háo hức chuẩn bị cho đám cưới dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 tới. Mới đây, cặp đôi này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với người hâm mộ khi Đàm Thu Trang khoe ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân. Ngoài những lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, mong manh của cô dâu thì nhiều người cũng tò mò với chiếc váy cưới được đánh giá là tối giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ xinh đẹp, đài các của người đẹp xứ Lạng. Đây là một thiết kế của nhà thiết kế trẻ Tâm Lâm. Chiếc váy này được Thu Trang chọn chỉ để chụp ảnh cưới và có giá 32 triệu đồng.Trong ngày 14/6, Phí Linh đã tổ chức đám cưới ở Hà Nội. Cô diện mẫu đầm cưới tối giản của Đỗ Mạnh Cường. Bộ đầm do Đỗ Mạnh Cường thực hiện có điểm nhấn là đóa hoa hồng to bản trước ngực, không đính kết cầu kỳ theo xu hướng váy cưới tối giản đang 'làm mưa làm gió' trên thế giới. Mẫu váy cưới của Phí Linh được Đỗ Mạnh Cường làm từ chất liệu vải xốp cao cấp, tạo độ thoáng mát, không gây bức bí. Ảnh: Zing. Khi làm lễ, Phí Linh diện chiếc váy cưới bồng bềnh như công chúa với gam màu trắng tinh khôi, điểm xuyết hoa văn tinh xảo của NTK Gia Nguyễn. Cũng tổ chức đám cưới trong tháng 6 vừa qua, MC Phương Mai chọn những bộ váy cưới thiên về phong cách sexy, gợi cảm. Cô ưu tiên những mẫu váy cưới dáng quây, ôm sát khoe vòng 1 nảy nở, chất liệu ren xuyên thấu, mỏng manh khoe vóc dáng nóng bỏng. Thật không có gì bất ngờ khi phong cách thời trang thường ngày của MC Phương Mai là sexy, gợi cảm nên trong trang phục cưới cô cũng ưu tiên chọn những bộ cánh khoe tối đa 3 vòng hoàn hảo. Người đẹp chọn những kiểu đầm đuôi cá giúp ôm trọn bờ mông căng tròn cuốn hút. Khi làm lễ, MC Phương Mai diện váy cưới khoét sâu khoe ngực đầy. Chất liệu vải mỏng manh, xuyên thấu có thêu hoa văn mềm mại giúp nữ MC vô cùng quyến rũ. Trong ngày cưới hồi đầu tháng 6 vừa qua, Sara Lưu chọn váy cưới lộng lẫy do NTK Chung Thanh Phong thiết kế. Chiếc váy chất liệu ren, dáng đuôi cá, ôm sát, giúp chủ nhân khoe thân hình gợi cảm. Để phù hợp với vóc dáng thon thả của bà xã Dương Khắc Linh, nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã khéo léo sáng tạo nên mẫu đầm đuôi cá với phom dáng ôm sát, đồng thời đính họa tiết hoa tinh xảo trên ngực áo cũng như dọc thân và gấu váy. Ảnh: Zing. Đây cũng là bộ váy cưới lộng lẫy duy nhất Sara Lưu mặc để đón khách cũng như đi chào đón khách tại bàn tiệc trong hôn lễ của mình. Chiếc váy chất liệu ren, dáng đuôi cá, ôm sát, giúp chủ nhân khoe thân hình gợi cảm. Phần thân váy được đính kết cầu kỳ. Ảnh: FBNV. Ngày 30/4 đầu năm, người mẫu Lê Hà đã chính thức tổ chức hôn lễ cùng ông xã điển trai tại quê nhà Gia Lai. Cô khiến người hâm mộ choáng ngợp bởi độ chịu chơi khi mạnh tay chi gần nửa tỷ đồng cho chiếc váy cưới trong ngày trọng đại. NTK Linh Nga lựa chọn chất liệu vải đẳng cấp nhất nhập khẩu từ Pháp để bảo đảm hiệu ứng phát sáng lấp lánh cho cô dâu trong ngày trọng đại. Trong ngày cưới chính, Lê Hà còn diện váy cưới của NTK Lê Thanh Hòa. Anh đã dành ra 3 tuần để thực hiện váy cưới, tặng cho người em thân thiết. Sự mới lạ ở mẫu đầm cổ thuyền được thể hiện ở chi tiết ren và 3.000 viên pha lê Swarovski đính kết dọc thân, giúp tôn nét yêu kiều của cô dâu. Ảnh: Internet.

