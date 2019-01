Điểm duy nhất báo hiệu cuộc sống vợ chồng giàu có hay đói nghèo

Chồng cao hơn vợ

Khi chồng có chiều cao hơn hẳn, người vợ sẽ luôn có cảm giác an toàn, được che chở khi bên cạnh và có cảm giác hạnh phúc, tự hào. Chẳng vậy mà hầu hết phụ nữ đều mong muốn yêu và lấy người đàn ông có chiều cao hơn mình, thậm chí hơn hẳn mình, có chênh lệch cực lớn giống người khổng lồ và tí hon vậy.

Đây như thể là một điều vô cùng tự nhiên trong xã hội, các cặp mà đàn ông cao hơn phụ nữ sẽ được xem là “đẹp đôi”. Bởi cánh mày râu được xem là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chuyên gánh việc nặng mang thiên chức bảo vệ, che chở cho phái yếu, cho người phụ nữ của mình.

Vậy nên, việc kết hôn với người chồng cao ráo có sự chênh lệch chiều cao như một liều thuốc kích thích niềm hạnh phúc của phụ nữ. Thậm chí, khoa học cũng từng chứng minh rằng, chồng cao vợ lùn chính là công thức hoàn hảo của một gia đình hạnh phúc. Trong đó, khoảng cách chênh lệch càng lớn, cặp đôi càng bền vững hơn.

Hơn thế, những cặp vợ chồng chênh lệch chiều cao này thường có kinh tế ổn định, người chồng xông xáo thương trường, người vợ lại khéo léo làm hậu phương nắm quyền quản lý, cổ vũ, động viên chồng… Bởi vậy mà cặp đôi này càng có kinh tế vững mạnh. Vợ cao hơn chồng Nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông lùn yêu chiều vợ tốt hơn hẳn đàn ông cao, không chỉ về tinh thần và còn cả trong chuyện chăn gối. Hơn nữa, đàn ông có chiều cao khiên tốn thường thấy tự ti trong cuộc sống, vậy nên khi vợ lựa chọn anh ấy thay vì bất kỳ người nào khác mà không màng đến chênh lệch chiều cao sẽ khiến chồng tin vào vợ, cảm động và muốn đối xử tốt hơn nữa với vợ. Về tài vận, nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông khiêm tốn về chiều cao thường có xu hướng dùng tiền bạc để bù đắp thiếu hụt này. Bởi hầu hết đàn ông lùn thường chú tâm vào sự nghiệp hơn là những việc khác. Tuy có lùn chút nhưng đây chính xác là kiểu đàn ông nên lấy làm chồng, nên cùng đồng hành suốt cuộc đời. Họ rất biết phấn đấu cho sự nghiệp của mình, biết nắm chắc thời cơ, biết lựa lúc thiên thời địa lợi nhân hòa nên rất dễ thành công khi còn trẻ tuổi, một tay gây dựng cả cơ đồ, các bà vợ chỉ việc hưởng thụ mà thôi! Vợ chồng cao tương đương nhau

Những cặp đôi có chiều cao tương đương nhau thường có sự thấu hiểu vô cùng sâu sắc, thậm chí là “thần giao cách cảm”, chưa cần nói đã hiểu thấu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến họ đến bên cạnh nhau ngoài tình yêu.

Hôn nhân của họ cũng ít khi gặp trở ngại lớn bởi họ hiểu nhau, khi có mâu thuẫn họ sẽ biết đặt mình vào đối phương để nhìn nhận lại. Họ không chỉ hòa hợp về tính cách mà cũng cực kỳ hòa hợp chuyện chăn gối, bởi vậy mà họ khó có thể rời xa nhau.

Về tài chính, cả hai vợ chồng đều đồng lòng đồng sức chung tay xây dựng kinh tế, họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Họ chăm chỉ và có ý thức tích cóp, bởi vậy mà không sớm thì muộn, chắc chắn họ sẽ vươn lên ít nhất thành hàng ngũ trung lưu trong xã hội.

Chồng càng cao, vợ càng thấp thì hôn nhân càng hạnh phúc?

Theo một nghiên cứu của Tiến sĩ Kitae Sohn từ Đại học Konkuk ở Seoul, Hàn Quốc năm 2015, ông nói rằng phụ nữ thật sự thích đàn ông cao hơn bản thân mình. Sohn và nhóm nghiên cứu của ông đã phân tích dữ liệu thu thập được từ 7.850 phụ nữ.

Họ phát hiện ra rằng các cặp đôi mà người đàn ông cao hơn và phụ nữ thấp hơn sẽ có quan hệ hạnh phúc hơn. Đây là lần đầu tiên sự khác biệt về chiều cao của cặp đôi được chứng minh liên quan đến hạnh phúc của họ.

Theo đó, họ phân tích rằng những người đàn ông cao có thể mang lại cảm giác an toàn và bảo vệ gia đình của họ. Phụ nữ dần dần cũng hình thành nhận thức rằng cao tức là an toàn và yên tâm, do đó sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn trong mối quan hệ vợ chồng.

Nhiều người sẽ thắc mắc chiều cao lý tưởng cho một cặp vợ chồng là bao nhiêu. Dựa trên các thông tin thu được từ một số diễn đàn Trung Quốc, nhóm nghiên cứu đã đưa ra công thức để tính chiều cao. Đối với các cô gái, lấy chiều cao của họ và nhân thêm 1,09 trong khi đối với nam giới, lấy chiều cao của họ và chia cho 1,09 để ra chiều cao lý tưởng của nửa kia.

Nhiều người cũng suy đoán khoảng cách chiều cao thích hợp là cô gái đứng đến vai chàng trai. Tuy nhiên, các anh chàng thấp bé đừng lo lắng. Tạp chí Khoa học Y khoa đã chỉ ra rằng đàn ông dưới 175cm có độ tuổi từ 25 đến 29 tuổi sẽ có khả năng tình dục nhiều hơn những người khác.