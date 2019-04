Điểm danh những thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 3 nhanh chóng

Rau cải bó xôi nổi tiếng là thực phẩm “vàng” cho vòng 3 của bạn nhờ hàm lượng khoáng chất sắt có trong nó. Ảnh: rauxanhcasach. Thịt gà cũng là thực phẩm không thể bỏ qua nếu muốn tăng kích thước vòng 3 do chứa hàm lượng protein cao. Ảnh: mediacdn. Trong khi đó, trứng gà vừa ngon vừa rẻ vừa giúp “biến hóa” vòng 3 của bạn từ xẹp lép thành căng tròn. Ảnh: dinhduongchuan. Các loại cá giàu omega-3 như cá thu, cá ngừ, cá basa,...cũng là thực phẩm giúp bạn tăng kích thước vòng 3 một cách nhanh chóng. Ảnh: bekhoemedep. Quả bơ chứa hàng loạt các vitamin, kali, chất xơ và các amino axit. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu để vòng 3 tròn căng. Ảnh: downtownpainesville. Bên cạnh đó, khoai lang - loại thực phẩm quen thuộc, phổ biến và rẻ tiền ở nước ta - cũng có tác dụng giúp hỗ trợ tăng cường khối cơ ở vòng 3. Ảnh: dkn. Không chỉ tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa, hạt diêm mạch (hạt quinoa) còn được các chuyên gia khuyên dùng mỗi ngày để có vòng 3 đẹp như ý. Ảnh: chefjob. Gạo lứt cũng là thực phẩm nằm trong danh sách những thực phẩm “vàng” giúp kích thích cơ mông phát triển. Ảnh: dkn. Ngoài ra, sữa chua cũng là thực phẩm được các chuyên gia sức khoẻ khuyên dùng do việc tiêu thụ sữa chua hàng ngày sẽ giúp bạn có vòng 3 săn chắc, tròn đầy hơn. Ảnh: dayphache. Yến mạch là thực phẩm giúp tăng cân, tăng cơ hiệu quả. Vì vậy mà không có lý do gì mà bạn không bổ sung ngay yến mạch vào thực đơn hàng ngày của bạn để có được vòng 3 săn chắc, căng tròn như ý. Ảnh: cet. Mô tả video: Bài tập giúp tăng kích thước vòng 3

Rau cải bó xôi nổi tiếng là thực phẩm “vàng” cho vòng 3 của bạn nhờ hàm lượng khoáng chất sắt có trong nó. Ảnh: rauxanhcasach. Thịt gà cũng là thực phẩm không thể bỏ qua nếu muốn tăng kích thước vòng 3 do chứa hàm lượng protein cao. Ảnh: mediacdn. Trong khi đó, trứng gà vừa ngon vừa rẻ vừa giúp “biến hóa” vòng 3 của bạn từ xẹp lép thành căng tròn. Ảnh: dinhduongchuan. Các loại cá giàu omega-3 như cá thu, cá ngừ, cá basa,...cũng là thực phẩm giúp bạn tăng kích thước vòng 3 một cách nhanh chóng. Ảnh: bekhoemedep. Quả bơ chứa hàng loạt các vitamin, kali, chất xơ và các amino axit. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu để vòng 3 tròn căng . Ảnh: downtownpainesville. Bên cạnh đó, khoai lang - loại thực phẩm quen thuộc, phổ biến và rẻ tiền ở nước ta - cũng có tác dụng giúp hỗ trợ tăng cường khối cơ ở vòng 3. Ảnh: dkn. Không chỉ tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa, hạt diêm mạch (hạt quinoa) còn được các chuyên gia khuyên dùng mỗi ngày để có vòng 3 đẹp như ý. Ảnh: chefjob. Gạo lứt cũng là thực phẩm nằm trong danh sách những thực phẩm “vàng” giúp kích thích cơ mông phát triển. Ảnh: dkn. Ngoài ra, sữa chua cũng là thực phẩm được các chuyên gia sức khoẻ khuyên dùng do việc tiêu thụ sữa chua hàng ngày sẽ giúp bạn có vòng 3 săn chắc, tròn đầy hơn. Ảnh: dayphache. Yến mạch là thực phẩm giúp tăng cân, tăng cơ hiệu quả. Vì vậy mà không có lý do gì mà bạn không bổ sung ngay yến mạch vào thực đơn hàng ngày của bạn để có được vòng 3 săn chắc, căng tròn như ý. Ảnh: cet. Mô tả video: Bài tập giúp tăng kích thước vòng 3