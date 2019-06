Điểm danh những thực phẩm ăn buổi trưa để cả chiều tràn năng lượng

So với các nhóm thực phẩm khác, thực phẩm giàu chất béo được hấp thụ và tiêu hóa rất chậm, vì vậy bạn sẽ không nhận được năng lượng mà bạn cần ngay lập tức. Ảnh: hellobacsi. Do đó, bạn nên chọn thực phẩm ăn buổi trưa là thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa để cơ thể không cảm thấy bị “quá tải”. Ảnh: curcumingold. Carbonhydrate được tiêu hóa nhanh chóng và sẽ giúp bạn tăng năng lượng, nhưng carbohydrate tinh chế - chẳng hạn như bánh mì trắng hoặc bánh quy - tiêu hóa quá nhanh, khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và giảm liên tiếp. Ảnh: tgdd. Do đó, bạn hãy một lựa những thực phẩm chứa carbohydrate phức hợp để giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn. Ảnh: hellobacsi. Những thực phẩm chứa carbohydrate phức hợp bao gồm trái cây và rau quả, mì ống ngũ cốc, bánh mì, gạo lứt. Ảnh: hstatic. Kết hợp thực phẩm chứa carbohydrate phức hợp với thực phẩm chứa protein và một chút chất béo lành mạnh cho bữa trưa là cách tốt nhất để giữ mức năng lượng của bạn ổn định trong cả buổi chiều. Ảnh: monngon. Một chiếc bánh sandwich sẽ là gợi ý hoàn hảo cho bạn để có được cả ba chất dinh dưỡng đa lượng trong một bữa ăn. Ảnh: cooky. Bên cạnh đó, một lựa chọn ăn trưa dễ dàng khác là một món salad với nhiều rau, đậu, dầu ô liu và giấm ăn. Ảnh: lamthenao. Cơ thể của bạn cần nước để vận chuyển chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải, và mất nước sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, sau bữa trưa, bạn hãy uống nhiều nước, tránh xa đồ uống có đường, nhiều calo. Ảnh: skinnyms. Thưởng thức một tách cà phê hoặc trà sau bữa trưa cũng là một gợi ý không tồi để bạn cảm thấy tỉnh táo suốt cả chiều. Ảnh: treehugger.

