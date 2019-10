Điểm danh những loại rau không nên cho vào nồi lẩu

Giá đỗ mặc dù ăn mát và có nhiều dinh dưỡng nhưng bạn không nên cho vào làm rau ăn lẩu. Ảnh: mediacdn. Lý do là vì giá đỗ thường làm ở nhiệt độ 30 – 35 dộ C, đây là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. Hơn nữa, giá đỗ nếu không rửa sạch sẽ dễ bị nhiễm vi sinh vật. Ảnh: vinmart. Hoa chuông rất dễ bị nhầm lẫn với rau đắng do bề ngoài của 2 loại rau này rất giống nhau. Ảnh: blogspot. Tuy nhiên, nếu bạn ăn sống hoặc trần hoa chuông sẽ rất dễ nhiễm Spocolamin - gây ảo giác. Do đó, bạn nên lưu ý để tránh nhầm lẫn hoa chuông với rau đắng khi chọn mua các loại rau ăn lẩu. Ảnh: tgdd. Tương tự, nhiều người thường nhầm lẫn giữa lá khoai môn với lá dọc mùng. Ảnh: sohacdn. Lá khoai môn có pha màu tím ở giữa phần lá và thân lá, nếu ăn phải có thể bị dị ứng, ngứa vùng họng. Ảnh: media. Khi bạn ăn lẩu bò, bạn tuyệt đối không cho rau mồng tơi vào nhúng cùng bởi nếu ăn chung sẽ gây đau bụng, khiến bụng đầy hơi khó tiêu, thậm chí táo bón. Ảnh: rausachlaclam. Khi ăn lẩu gà, bạn tuyệt đối không ăn cùng rau kinh giới bởi hai thứ này kết hợp sẽ gây ra chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy toàn thân, ngứa ngáy vùng đầu não. Ảnh: hatgiongphuongnam. Khi ăn lẩu riêu cua, bạn tuyệt đối không ăn với cần tây sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể. Ảnh: caythuocdangian. Ăn lẩu riêu cua cũng cần tránh ăn với khoai lang, khoai tây để tránh gây sỏi trong cơ thể. Ảnh: healthplus. Hãi hùng món lẩu phân bò ở Trung Quốc

