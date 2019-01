Điểm danh công dụng tuyệt vời của những loại hạt quen thuộc ngày Tết

Hạt bí là một trong những loại hạt ngày Tết được ưa chuộng. Đây là thực phẩm có khả năng giảm huyết áp. Lý do là vì hạt bí chứa nhiều axit pantothenic - thành phần có khả năng làm giảm đau thắt ngực và hạ huyết áp. Ảnh: ytimg. Hạt bí cũng rất tốt cho nam giới bởi nó hỗ trợ cải thiện chất lượng tinh trùng. Ảnh: cooky. Trong hạt bí chứa nhiều kẽm - chất dinh dưỡng có có tác dụng tốt đối với tuyến tiền liệt mà còn có thể tăng số lượng tinh trùng. Ảnh: lozi. Trong khi đó, hạt hướng dương lại có khả năng thúc đẩy sức khỏe tim mạch do chứa hai chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tim mạch là vitamin E và folate. Ảnh: tgdd. Hạt hướng dương cũng rất giàu selenium - thành phần được chứng minh là có lợi trong việc giúp tổng hợp các tế bào đã bị hư hỏng để ức chế quá trình phát triển các tế bào ung thư. Ảnh: tapchiphaidep. Với lượng vitamin E dồi dào, hạt hướng dương cũng sẽ giúp bảo vệ da không bị tổn hại do những tia bức xạ cực tím gây nên. Ảnh: suckhoexanh. Hạt thông chứa hàng loạt các vitamin của nhóm B-complex vitamin như thiamin, riboflavin; niacin, acid pantothenic, vitamin B-6 (pyridoxine) và folate, giúp cơ thể phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh và sàng lọc các gốc oxy tự do có hại. Ảnh: hotdeal. Hạt thông giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh do chứa nhiều Vitamin E, Vitamin K, đồng, sắt, mangan, nguồn cung chất béo không bão hòa đơn với mức Cholesterol thấp, sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn. Ảnh: saigonfoodmarket. Hạt dẻ cười rất giàu vitamin E - một chất chống oxy hoá có tác dụng giữ cho làn da khỏe mạnh, chống lại lão hóa sớm và ung thư da. Ảnh: vov. Ngoài ra, hạt dẻ cười còn chứa rất nhiều kali giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ sỏi thận, giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ và tăng cường độ chắc chắn của xương. Ảnh: medium.

