Đi trẩy hội chùa Hương đầu xuân, đừng quên thử những món ngon này

Rau sắng: Đây là một trong những món ngon mà những du khách lúc “hành hương” đến đất Phật chùa Hương muốn mua về nhiều nhất để về làm quà cũng như thưởng thức. Nhiều người còn gọi rau sắng bằng những cái tên khác như rau ngót rừng, rau ngót núi… Rau sắng có vị ngọt, lá mềm, thường được nấu với thịt, cá, tôm. Thế nhưng, nhiều người vẫn cho rằng nấu rau sắng suông với một chút xíu muối là ngon nhất. Chính vì được nhiều người yêu thích và ưa chuộng nên giá của loại rau này khá “chát”. Lúc cao điểm, giá có thể lên tới cả trăm ngàn đồng/kg. Chè củ mài: Là một món ăn dân dã, thế nhưng món chè củ mài lại là một trong những đặc sản chùa Hương không nên bỏ lỡ. Bạn có thể tìm thấy món chè trứ danh này ở bất cứ hàng quán nào ở chùa Hương. Mùi vị thanh mát vô cùng hấp dẫn, từng miếng khoai mỏng được bài trí bên trên hấp dẫn thị giác. Múc từng thìa chè chậm rãi thưởng thức, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên rằng món ăn dân dã cũng sẽ có một vị riêng và thi vị đến vậy. Bánh củ mài là một loại bánh dẻo, lúc ăn có cảm giác mát. Bánh củ mài thường được bán dưới dạng khối to hoặc đóng thành các gói nhỏ. Đây là món quà mà hầu hết những người đến chùa Hương đều mua về để thưởng thức, để tặng bạn bè, người thân. Bánh củ mài ngũ cốc: So với loại bánh củ mài mềm thì tuổi đời bánh củ mài ngũ cốc non trẻ hơn khá nhiều. Loại bánh này thường được làm trực tiếp, đến gần đã ngửi thấy mùi thơm nên khá hút khách. Bánh củ mà ngũ cốc ăn thơm và giòn nên khá hợp để ăn chơi. Mơ chùa Hương: Là một trong những đặc sản hấp dẫn nhất vào mùa lễ hội chùa Hương. Vùng đất này nổi tiếng với mơ Yến Vỹ với vị chua dịu, thơm vàng. Đây là giống mơ quý, cùi dày, hạt nhỏ, vị thơm ngon. Mơ được trồng trên các sườn núi, thung lũng tạo thành dải rừng nối tiếp nhau, sắc trắng của hoa, sắc vàng của quả tạo nên cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu. Chè lam: Ngoài bánh củ mài, chè lam là một trong những đặc sản nổi tiếng của chùa Hương và được du khách lựa chọn làm quà tặng. Món chè được làm kì công từ nếp cái, gừng tươi, bột quế, lạc rang vừa dẻo, vừa ngọt, khi thưởng thức cùng nước trà lại càng hợp vị khi vị dẻo thơm gạo nếp xen lẫn vị cay của gừng hòa quyện trong vị thanh ngọt của nước trà. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

