Đi giày hiếm trong phim, nữ chính 'Cá mực hầm mật' vẫn bị dân mạng chê

Nhờ phản ứng hóa học thành công giữa hai diễn viên chính Dương Tử và Lý Hiện, bộ phim Cá mực hầm mật nhanh chóng "gây bão" trong cộng đồng mạng, đứng đầu về tỷ suất người xem tại Trung Quốc. Bên cạnh các cảnh diễn lãng mạn, thời trang của nhân vật trong phim cũng là đề tài được mọi người chú ý. Đặc biệt là phong cách thời trang của nữ chính Đồng Niên (Dương Tử). Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,67 m nhưng do cách ăn mặc, trong phim Cá mực hầm mật, Dương Tử trông nhỏ bé hơn bình thường. Cô thường xuyên lựa chọn trang phục rộng rãi, thoải mái, thích hợp với tính cách của nhân vật Đồng Niên. Những set đồ đơn giản như áo phông cùng quần vải thường xuyên được cô gái sinh năm 1992 mang lên phim. Chiếc áo phông cổ nơ này hiện được nhiều cửa hàng thời trang tại Trung Quốc may lại để bán. Điểm nổi bật nhất trong set đồ của Dương Tử có lẽ là đôi giày Air Jordan 6 Retro GG Valentine's Day "hiếm có khó tìm" này. Đôi sneaker hiện được bán với giá rẻ nhất vào khoảng 200 USD nhưng không dễ để tìm được size như ý. Dương Tử đặc biệt thích diện áo sweater hoặc hoodie gam màu pastel ngọt ngào. Đa số đến từ thương hiệu Joyrich nhưng đã bán hết và không còn xuất hiện trên website của hãng nữa. Quần áo lẫn phụ kiện của cô đều được mix theo tông màu sáng, góp phần tôn lên trẻ trung và đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều dân mạng Trung Quốc lại đòi "đả đảo" stylist. Tài khoản Hạnh phúc chia sẻ trên weibo: "Trang phục thực sự rất xấu, may mà có diễn xuất của Dương Tử bù lại". Raygun lại bình luận: "Sao stylist này lại được nhận nhỉ? Trông quần áo như được đào lên từ tủ đồ của một cô gái sống ở năm 2009 vậy". Trông thì đơn giản nhưng chiếc balo đến từ hãng Zooyork này là item được dân mạng Trung Quốc truy lùng, rất yêu thích. Không chỉ Air Jordan, Dương Tử còn diện Nike WMNS Air More Uptempo Chrome. Đôi sneaker trắng với họa tiết tráng bạc đã bán hết trên website chính thức. Nếu muốn mua, bạn buộc phải săn trên các website khác với giá tăng dần theo size. Giá cao nhất của đôi giày này là hơn 318 USD. Tuy bị dân mạng Trung Quốc "chê lên chê xuống", phong cách ăn mặc của "cá mực nhỏ" Dương Tử vẫn được lòng fan Việt. Thậm chí, nhiều bạn nữ còn hỏi order để có được bộ đồ giống cô nàng trong phim.

