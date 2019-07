Đẹp như Kang Daniel nhờ áo phông, quần jeans 'chất như nước cất'

Với khí chất sáng sân khấu cùng tài năng nổi bật, Kang Daniel chiến thắng thuyết phục trong chương trình sống còn Produce 101 (mùa 2) và trở thành "center quốc dân". Từ bệ phóng ấy, nam idol tiếp tục củng cố độ nổi tiếng, chứng tỏ sức hút của bản thân. Sở hữu chiều cao 1,80 m cùng vóc người được chia theo tỷ lệ chuyên gia đánh giá là hoàn hảo 2:1, Kang Daniel thoải mái diện nhiều kiểu trang phục mà không lo bị dìm dáng. Kang Daniel chỉ cần diện áo phông, quần thể thao và sneaker thôi cũng khiến các fan nữ đổ rầm rầm. Điểm nhấn của set đồ này chiếc áo phông in logo đặc trưng của Gucci có giá lên tới 480 USD. Đây cũng là item được Daniel yêu thích và diện lại nhiều lần. Nếu cảm thấy t-shirt và quần jeans quá nhàm chán, bạn có thể thử mặc lồng áo phông ở trong sơ mi cùng quần lửng cá tính giống Kang Daniel. Việc mix thêm mũ lưỡi trai cùng tông, tất cao cổ khiến bộ đồ thêm phần năng động. Áo phông luôn là item không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi người và Kang Daniel không phải ngoại lệ. Lần này, anh mix áo phông với áo khoác denim và quần jeans rách gối. Sau khi hình ảnh của idol 9X được đăng tải, chiếc áo phông hình sói tới từ thương hiệu Juun.J được nhiều người săn tìm. Dù có giá lên tới 502 USD, chiếc áo đã được bán hết và rất khó mua. Kang Daniel thường xuyên đổi style. Không chỉ diện đồ tối màu, anh chàng còn làm mới hình ảnh của bản thân với set đồ màu mè. Quần jeans sáng màu, áo khoác cộc tay họa tiết sọc vàng xanh cùng áo phông in slogan đậm chất mùa hè khiến chàng trai trông trẻ trung hơn. Nổi bật nhất trên bộ đồ đi sân bay lần này của Kang Daniel là chiếc áo phông Take Me đến từ thương hiệu Lap có gần 42 USD. Ngoài ra, quần jeans phối cùng boots cũng là lựa chọn không tồi. Kang Daniel có vẻ là fan trung thành của hai màu đen - trắng. Trong ảnh, nam idol nổi tiếng diện đôi sneakers từng "làm mưa làm gió" trong giới yêu giày - Yeezy Boost V2 Zebra. Đôi giày đã bán hết trên trang chủ của Adidas từ lâu, hiện được rao bán với giá 570 USD. Bên cạnh áo phông chất ngầu, những set đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch lãm thế này là gợi ý thích hợp cho các chàng trai thích ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

