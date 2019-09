Đến Thái Lan xem vòng loại World Cup 2022, thử ngay món ăn siêu to khổng lồ này

Quán ăn trong chợ Talad Rot Fai ngày càng trở nên nổi tiếng với món sườn siêu cay khổng lồ (Laeng Saeb). Món ăn này vĩ đại đến mức được thực khách ví như ngọn núi Everest bởi độ hoành tráng cũng như độ cao của nó. Nguyên liệu làm nên món ăn siêu to khổng lồ Laeng Saeb thật sự không quá đa dạng bởi nguyên liệu chính chỉ là xương lợn. Thế nhưng, điểm gây chú ý đối với bất kỳ ai là những khúc xương lợn này được chất cao chất ngất như một ngọn núi hùng vĩ. Mì trộn khổng lồ ở Si-Praya Rd., Bang-Rak Distrcit, Bangkok ( Thái Lan): Với hơn 80 năm tồn tại, nơi đây được người dân địa phương biết đến nhờ những phần mì khổng lồ cùng với món đậm đà, đặc sắc. Nguyên liệu lúc nào cũng tươi ngon và chất lượng khi được làm thủ công tại nhà. Phần mì khổng lồ có cái tên đầy thi vị "Mighty Eight on the Cloud". Nếu cân đo đong đếm, ai cũng bật ngửa với sự hào phóng của các thành phần bên trong chúng: 2 kí mì trứng, 100 viên chả cá, 40 viên xíu mại và 5 quả trứng ốp la bắt mắt chễm chệ ở giữa. Mì thịt viên khổng lồ: Đây là một món ăn khổng lồ vô cùng hot của Talad Rot Fai ở Talad Nut Rod Fai Srinakarin, Thái Lan. Đĩa mì siêu to 35kg được chế biến từ mì với hoành thánh heo, thịt heo chiên giòn, thịt heo kho, trứng vịt, gà, cua, cải thìa, bông cải xanh, súp tomyum và ở giữa là thịt viên lá vàng khổng lồ. Cà ri phong cách Nhật Bản: Một món ăn được hội nhập từ Nhật Bản đang được nhiều bạn trẻ check in chính là cà ri Nhật. Tọa lạc tại số 20/3 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Rd Klongton-Nua Wattana, Bangkok, quán ăn này nổi tiếng với đĩa cà ri khổng lồ bao gồm một phần cơm to và cao như một ngọn núi nhỏ được chế biến theo phong cách của Nhật Bản. Phía trên cùng được đặt thêm ba miếng thịt gà cũng to không kém. Mì hoành thánh: Nếu bạn là fan cuồng của mì hoành thánh, bạn chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại khi nhìn thấy đĩa mì khổng lồ này! Bên cạnh một phần mì lớn, bạn cũng sẽ được ăn kèm với há cảo, rau và thịt lợn nướng. Mì gà khổng lồ: Có bao giờ bạn tưởng tượng một đĩa cơm gà lớn hơn khuôn mặt của bạn chưa? Cơm gà nổi tiếng ở Sri Lueng Potchana siêu siêu bự và bạn có thể chọn thêm nhiều thứ yêu thích như gan gà. Tomyum tôm hùm: Súp Tom yum cũng được coi là món ăn dân tộc của Thái Lan. Đặc biệt, bây giờ bạn còn có thể thưởng thức cả phiên bản tomyum tôm hùm siêu độc đáo nữa. Nhưng Klook cảnh báo nhẹ nhé: Hương vị cay của món ăn này có thể sẽ khiến bạn “nước mắt ròng ròng” ngay từ miếng đầu tiên đấy. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

