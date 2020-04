Đến Phú Quốc khi hết dịch, bạn chớ bỏ qua những món ngon “cực độc” này

Đến Phú Quốc, bạn chớ bỏ qua món ngon độc đáo từ hải sâm vừa bổ vừa ngon. Hải sâm hay còn là nhân sâm của biển cả, từ xưa tới nay loài này được xếp vào 4 món ăn quý giá: hải sâm, óc khỉ, tay gấu, yến sào. Hiện nay loài này khá hiếm nhưng vẫn hiện hữu tại chợ Hàm Ninh nên giá thành cũng tăng lên nhiều lần. Cua hoàng đế: Thịt cua không chỉ chắc, mà phần gạch cua còn thơm và béo ngậy. Cua huỳnh đế có thể chế biến nhiều cách như hấp, nướng than, nhưng đặc biệt phải kể đến món cháo. Tô cháo có màu vàng của lớp mỡ, màu đỏ của gạch cua, màu trắng của thịt cua, vừa bắt mắt vừa hấp dẫn tuyệt vời. Nhum: Hương vị nhum biển Phú Quốc không giống bất cứ một loại hải sản nào. Thịt và trứng của nó vừa ngọt, béo, thơm tựa gạch cua bể lẫn dư vị mằn mặn của biển… Ghẹ Hàm Ninh: Ghẹ ở Phú Quốc nơi nào cũng ngon, nhưng đặc sắc nhất là ghẹ Hàm Ninh. Ghẹ Hàm Ninh tuy nhỏ hơn nhiều nơi khác nhưng thịt chắc, ngọt, thơm, hương vị có thể chinh phục cả thực khách khó tính nhất. Bào ngư Phú Quốc: Ngoài tên gọi nổi tiếng, bào ngư Phú Quốc còn được người địa phương nơi đây gọi là hải nhĩ, có thể vì nó giống như cái tai con người. Bào ngư tươi sống có thể chế biến được nhiều món ăn dân dã như luộc, nướng, xào, nấu cháo… Trong đó hấp dẫn nhất là bào ngư nướng lửa than. Nấm Tràm: Đây là thứ đặc sản Phú Quốc thường có nhiều vào mùa mưa. Nấm Tràm ngon không thua kém gì với nấm rơm, nấm kim chi hay nấm bào ngư. Đây là loại nấm tự nhiên nên người dân trên đảo Phú Quốc phải đi vào những khu đồng tràm để hái mang về đem chế biến. Bánh tráng nướng: Đến Phú Quốc, bạn đừng quên ghé thăn chợ đêm để thưởng thức món bánh tráng nướng đầy đủ vị với xúc xích, rau thơm, hành lá, trứng cút,… thơm lừng. Tiết trời đêm mát lạnh mà được ngồi cạnh chiếc bếp than ấm áp và ăn bánh tráng nướng thì còn gì bằng. Nem nướng: Giá một xiên nem là 15.000 đồng. Nếu bạn mua, người bán rưới ít sốt lên nem để bạn thưởng thức. Món này không bán kèm đồ chua hay bánh mì. Bánh bò thốt nốt: Một trong những món ăn vặt bạn nên thử tại chợ đêm Phú Quốc là bánh bò thốt nốt. Buổi tối lành lạnh, nhâm nhi một phần bánh thốt nốt ngọt thanh, nâu nâu dễ thương thì còn gì bằng. Chỉ với 5.000 VNĐ một cái là bạn có thể ăn no căng bụng rồi. Bánh mì nướng tỏi: Chiếc bánh mì bé xíu xíu ấy đã hấp dẫn không biết bao nhiêu du khách khi tới đây. Chỉ cần nhìn từ xa đã thấy những chồng bánh bì xếp lên nhau cạnh hàng đồ nướng rồi. Chưa kể phần bơ tỏi hấp dẫn, thơm “điếc mũi” mà giá lại có 10.000 đồng/cái. Bắp nướng mỡ hành: Những bắp ngô nướng vàng ươm nằm trên vỉ, có chút xém xém trên bề mặt, cô bán hàng cứ chốc lại lật lên và quét một lượt mỡ hành rồi lại lật xuống. Cái mùi thơm ngon, béo ngậy cứ kéo bạn “sà xuống” vào một hàng quán ngay lập tức.Bánh bạch tuộc: Món ăn này lấy cảm hứng từ món Takoyaki của Nhật Bản. Chỉ cần bỏ tầm 30.000 đồng là bạn sẽ có ngay 1 hộp bánh đủ 5 cái bánh tròn tròn, xinh xinh được phủ mayonaise và ít khô cá xé vụn trông cực kì thú vị. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

