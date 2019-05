Đến biển Sầm Sơn, đừng bỏ qua loạt món ngon khó cưỡng này

Nem chua Thanh Hóa: Nem chua nức tiếng xứ Thanh từ lâu, cũng là món ngon cần phải nhắc đến đầu tiên chính bởi sự nổi bật hơn hẳn so với các đặc sản Sầm Sơn khác. Sở dĩ nem chua Thanh Hóa được ưa chuộng đến vậy cũng bởi vị chua dịu, sần sật của bì lợn kết hợp tinh tế với hương thơm nồng của tỏi ớt. Chè lam Phủ Quảng không phải là loại chè ăn bằng cốc như nhiều người vẫn tưởng mà nó có hình thù hơi giống với kẹo lạc. Nhìn có vẻ hơi cứng nhưng lại giòn tan khi đưa vào trong miệng và khi nhai thì hương gừng lan tỏa khắp nơi khiến cho cơ thể nóng bừng lên đầy sức sống. Bánh gai Tứ Trụ cũng là đặc sản Thanh Hóa khi đến Sầm Sơn bạn không thể bỏ qua. Loại bánh gai đen được gói bằng lá chuối nhân đậu xanh với cùi dừa thơm ngậy. Thời xa xưa, đây là một trong những đặc sản tiến vua trong dịp ngày Tết. Cua ghẹ: Đặc sản Sầm Sơn không thể bỏ qua những con cua, ghẹ thơm ngon. Bạn hãy chịu khó dậy thật sớm, ra làng chài để mua được chính tay mình lựa cua rồi đem về nhờ nhà hàng chế biến. Cua ghẹ hấp, hay là rang me, xào miến đều cực phù hợp, giá rẻ hơn rất nhiều so với gọi hoàn toàn trong nhà hàng. Sò huyết mỡ hành: Là thứ tinh hoa trong ẩm thực Sầm Sơn, sò huyết mỡ hành rất béo và thơm ngon, những con béo múp nướng trực tiếp trên than hồng đến khi vừa chín tới thì rắc một ít mỡ chưng hành trông thật là bắt mắt. Bề bề hấp bia hoặc hấp gừng xả là một món ăn rất được ưa thích của nhiều du khách khi đến với Sầm Sơn. Những con bề bề thơm ngon, béo ngậy, đậm đà hương vị làm cho bữa ăn trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn nhiều. Bạn hãy cố gắng ra làng chài vào sáng sớm để đảm bảo mua được nguyên liệu tươi ngon nhất nhé. Gỏi cá nhệch: Thông thường, gỏi cá hay chấm với nước mắm hoặc mắm tôm thì tại Sầm Sơn – Thanh Hóa người ta ăn kèm với chẻo nhệch. Chẻo nhệch được chế biến từ xương cá giã nhuyễn chưng cùng mẻ chua và các loại gia vị đặc trưng khác. Cháo lươn: Thanh Hóa, Nghệ An nổi tiếng với món cháo hoa nhiều nước ít gạo nhân lươn. Có thể chính bởi môi trường và đặc điểm sông nước khí hậu nơi đây cực thích hợp cho sự phát triển của giống lươn nước. Lươn sau khi được gỡ lọc xương hết thì đảo mỡ hành cho vào cháo chín nhừ, ăn cùng rau ngổ, mùi tàu và thêm một miếng chanh. Chả tôm: Chả tôm Thanh Hóa rất khác biệt so với những nơi khác chính bởi sự kì công trong cách chế biến. Tôm phải dùng tôm nõn giã nhuyễn và cho ít bột gấc để tạo màu, sau đó trộn với thịt ba chỉ băm đã rán vàng, cùng tỏi phi, hạt tiêu. Tất cả hỗn hợp trên đem gói vào lá phở. Không dừng ở đó, điều đặc biệt nhất đó chính là chả được nướng trên than hoa chứ không phải rán, chiên. Bánh cuốn tôm: Bánh cuốn ở xứ Thanh đặc biệt ở chỗ có nhân tôm. Tôm bóc vỏ trộn với thịt nạc, mộc nhĩ, hành cuốn trong lá bánh mềm dai làm từ bột gạo. Chính thịt tôm làm cho món ăn này trở thành đặc sản Thanh Hóa khi chấm với nước mắm pha nhạt, vắt chanh. Bánh đa kê: Dù không có cửa hàng nào nhưng những gánh hàng rong bán bánh đa kê cũng khiến cho món ăn này trở thành đặc sản du lịch Sầm Sơn nổi tiếng. Những chiếc bánh đa được phết lên một lớp kê nấu chín, một lớp đậu giã nhuyễn và một lớp đường kính trắng cũng tạo nên một món ăn rất đặc trưng và hấp dẫn. Mắm tép: Thơm ngon và hương vị đặc trưng dậy mùi là những gì được nhắc đến của mắm tép Thanh Hóa. Một đĩa thịt luộc chấm mắm tép được xem là lựa chọn tuyệt vời của ẩm thực Sầm Sơn. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

