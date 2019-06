Dế cơm chiên mắm, đặc sản không phải ai cũng dám thử ở Long Khánh

Dế cơm chiên mắm là món đặc sản dân dã có từ rất lâu ở Long Khánh. Dế cơm chỉ cần vặt sạch cánh, lặt hai chân sau (để đùi lại, hai đùi dế rất béo), móc ruột bỏ hết, xong nhét hột đậu phộng vào ruột, rồi ướp nước mắm, nêm cho vừa ăn. Sau đó, chiên dế vàng đều trong chảo dầu sôi. Dế cơm chiên nước mắm ăn vừa giòn, vừa đậm đà hương vị nước mắm, vừa béo ngậy của dầu, béo thơm của đậu phộng mang đặc trưng món ăn miền Đông Nam bộ. Địa bàn thị xã Long Khánh chính là nơi dế cơm phát triển nhiều nhất nên du khách đến Đồng Nai trong mùa mưa sẽ có cơ hội thưởng thức món ăn này. Người ta phải tìm bắt dế cơm từ những hang sâu trong lòng đất. Thông thường, "săn dế" nên đi vào sáng sớm vì lúc này là thời điểm chúng to tròn, béo ú nhất. Khác với những loại dế khác như dế than, dế lửa, dế tiêu... dế cơm được ưa chuộng trong ẩm thực bởi vì chúng rất sạch và mang một hương vị lạ lẫm, khác biệt. Về kích thước, dế cơm to gần gấp đôi những người "họ hàng", béo ú và lớp da ửng màu vàng nhạt. Để loại bỏ mùi hôi, dế cần được sơ chế thật kỹ: Ngắt bỏ chân nhỏ, cánh, đuôi và nặn sạch ruột bên trong ra. Rửa thật kĩ dế bằng nước muối loãng, dấm khử mùi và để ráo hẳn rồi mới đem đi chế biến. Không phải đơn giản để làm nên một đĩa dế chiên nước mắm thơm ngon. Người ta sẽ trộn hỗn hợp thịt ba chỉ trộn với gia vị, tiêu, tỏi, nước mắm... rồi bọc quanh hạt đậu phộng rang và nhét vào bụng từng con dế. Công đoạn này phải thật cẩn thận để không làm hỏng thân dế. Sau đó, nhúng chúng vào lòng trắng trứng đánh đều với nước mắm và bột mì khô. Chiên ngập từng con dế trong dầu nóng cho đến khi chúng chuyển hẳn sang màu vàng đậm. Chỉ cần vớt ra và lót kèm cùng rau sống, cà chua là đã hoàn tất một món ăn đặc sắc, hấp dẫn. Tuy nhìn có thể bạn sẽ e ngại nhưng chắc chắn mùi thơm lan tỏa ngào ngạt của dế chiên nước mắm có thể khiến bạn nôn nao muốn thưởng thức. Nhưng một khi đã ăn thì món dế chiên mắm lại khiến người ta cứ lưu luyến mãi. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

