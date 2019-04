Đây là lý do vì sao nên uống trà hoa nhài mỗi ngày

Trà hoa nhài rất ngon và có hương vị ngọt ngào, dễ uống. Bạn có thể dễ dàng mua được loại trà này tại các cửa hàng thực phẩm hoặc các shop bán hàng trực tuyến. Ảnh: shopify. Trà hoa nhài có nhiều polyphenol hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể bạn và bảo vệ các tế bào của bạn chống lại các gốc tự do. Ảnh: organicfacts. Trà hoa nhài cũng chứa EGCG - một loại polyphenol tự nhiên được tìm thấy rất nhiều trong trà xanh, có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe như giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: shopify. Bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất, uống trà hoa nhài mỗi ngày còn có thể giúp bạn giảm cân. Ảnh: thealternativedaily. Như đã đề cập ở trên, do trà hoa nhài có chứa nhiều polyphenol nên uống trà hoa nhài còn có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim. Ảnh: amberfreda. Trà hoa nhài còn rất tốt cho sức khỏe răng miệng, chống hôi miệng do polyphenol trong trà hoa nhài có thể giúp trung hòa các vi khuẩn hình thành mảng bám như Streptococcus mutans. Ảnh: momjunction. Trà hoa nhài có chứa caffeine và L-theanine, có thể giúp bạn tỉnh táo và cảnh giác hơn. Thêm vào đó, nó còn giúp cải thiện trí nhớ ngắn hạn. Ảnh: thaoduocbaolien. Không những vậy, trà hoa nhài còn chứa nhiều polyphenol mạnh mẽ, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Ảnh: teaforte. Thậm chí, các nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoa nhài có thể giúp cơ thể bạn sử dụng insulin hiệu quả hơn và giảm lượng đường trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ảnh: wp. Đặc biệt, các nghiên cứu trên động vật, ống nghiệm và con người cho thấy polyphenol trong trà hoa nhài có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Ảnh: huongmaicafe. Mô tả video: Công dụng của trà hoa cúc mật ong

