Đây là lý do vì sao bạn cảm thấy hưng phấn khi làm “chuyện ấy”

Tiết ra hormone hạnh phúc



"Chuyện ấy" kích thích sản sinh ra hormone oxytocin khiến bạn cảm thấy gắn kết với nửa kia và hormone dopamine tăng hoạt động của hệ thần kinh tưởng tượng ở não bộ. Kết quả là bạn thấy thỏa mãn và gần gũi với đối tác của mình.

Tim đập nhanh hơn Cũng giống như các tập thể dục nhịp điệu, "yêu" làm tăng nhịp tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhịp tim đập nhanh hơn khi bạn đạt cực khoái và trở lại bình thường sau 10-20 phút. Làm giãn nở các mạch máu Các mạch máu được giãn nở khi bạn làm "chuyện ấy". “Âm vật và âm hộ trở nên hồng máu khi máu đi vào thành âm đạo. Điều này giúp cơ quan sinh dục cương cứng và bôi trơn nhiều hơn. Da mặt và ngực của bạn cũng trở nên hồng hào”, bác sĩ Jennifer Berman, chuyên gia sức khỏe "chuyên ấy" và niệu đạo học cho biết. Độ nhạy cảm tăng vọt Những vùng kích thích gồm đầu ngực, tai, cổ và vùng dương vật trở nên vô cùng nhạy cảm bởi khi làm “chuyện ấy”, lưu thông máu tăng và sự tiết ra chất truyền dẫn thần kinh làm tăng độ nhạy cảm. Vi khuẩn có thể gia tăng Khi quan hệ, vi khuẩn từ âm đạo và hậu môn có thể đi vào trong niệu đạo và sinh sôi, dẫn đến viêm đường tiết niệu. Bí quyết cần nhớ là vệ sinh sau khi “yêu” ngay lập tức để loại bỏ vi khuẩn. Đốt cháy thêm lượng calo

Nghiên cứu trên Tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine đã chỉ ra rằng người nặng gần 70 kg (154 pound) đốt cháy 21 calo trong 6 phút làm “chuyện ấy”. Dù không hiệu quả như bài đạp xe trong phòng tập nhưng việc "yêu" trong nửa tiếng có thể giúp đốt cháy khoảng 100 calo.

Các cơ trong cơ thể được kéo căng

“Khi đạt khoái cảm, các cơ vùng sàn xương chậu sẽ tự động co lại”, bác sĩ Derman cho biết. Việc co và giãn cơ sàn xương chậu thường xuyên khi làm “chuyện ấy” giúp đẩy mạnh lưu thông máu, tăng cường ham muốn và tăng khoái cảm.

Cảm thấy thư giãn hơn

Khoái cảm gây tăng prolactin, một hormone làm dịu và thường tiết ra nhiều nhất khi chúng ta ngủ. Đó là lý do sau khi “yêu”, bạn sẽ thấy ngủ sâu và ngủ ngon hơn.