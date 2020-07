Đây là lý do bạn nhất định phải đeo kính râm khi ra nắng

Khi ra ngoài vào lúc trời nắng nóng, việc đeo kính râm sẽ ngăn ngừa tối đa các tia UVA và tia UVB, từ đó bảo vệ võng mạc, giác mạc khỏi tác động của tia UV. Ảnh: googleusercontent. Khi ra ngoài trời nắng, bạn sẽ có xu hướng hay nheo mắt, từ đó vùng da 2 bên mắt và bên dưới mí dễ hình thành những nếp nhăn. Ảnh: tgdd. Kính râm chống chói tốt, do đó giúp bạn hạn chế tình trạng nheo mắt, từ đó chống lão hóa da mắt. Ảnh: bacsitrinam. Trong mắt có một lớp màng mỏng là kết mạc. Khi lớp màng này bị kích thích do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó có thể bị viêm. Chính vì thế đeo kính râm là việc nên làm. Ảnh: guucdn. Bên cạnh đó, đeo kính râm còn hạn chế ung thư mí mắt nhờ hạn chế tối đa bụi bẩn, vi khuẩn làm ảnh hưởng đến mí mắt. Ảnh: design. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy đeo kính râm giúp bạn hạn chế tình trạng đau đầu và đau nửa đầu khi ra ngoài trời nắng nóng. Ảnh: tintuc. Nhờ tác dụng hạn chế mắt bị chói, lóa do ánh sáng mặt trời, đeo kính râm sẽ giúp bạn lái xe, làm việc dưới trời nắng an toàn hơn. Ảnh: tintuc. Cũng giống như giày dép, túi xách, kính râm còn là món đồ thời trang ưa thích của mọi người. Ảnh: voso. Chiếc kính râm có thể khắc phục rất tốt một số nhược điểm của gương mặt. Và dù gương mặt bạn tròn, vuông chữ điền hay trái xoan, đều có loại kính râm hợp với bạn. Ảnh: suckhoedoisong.

