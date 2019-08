Đau lòng những vụ hóc dị vật thương tâm ở trẻ em

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội nuốt nguyên khay sim điện thoại



Mới đây, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương vừa điều trị cho bé gái 2 tuổi nuốt dị vật là khay sim điện thoại.

Gia đình cho biết, trước đó khoảng 6h, gia đình thấy bé cầm chơi chiếc khay sim điện thoại. Một lúc sau thấy bé khóc nhiều, nôn, không ăn uống được, nghi ngờ bị hóc dị vật, gia đình liền đưa bé tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

Khay sim điện thoại được lấy ra khỏi hạ họng bệnh nhi 2 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: BVCC.

Kết quả phim chụp X-Quang cho thấy, cổ thẳng tuyến dưới có dị vật cản quang dài khoảng hơn 1cm. Quá trình nội soi các bác sĩ gắp ra khỏi hạ họng bệnh nhi 1 khay sim điện thoại kích thước 1,2x1cm.

Tình trạng bệnh nhi sau thủ thuật tỉnh táo, không sốt, toàn trạng ổn định, niêm mạc hạ họng nề nhẹ, không chảy máu, có thể uống sữa được

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm, thậm chí gây mất mạng nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều trường hợp hóc dị vật thương tâm ở trẻ khiến các bậc phụ huynh hết sức lo sợ.

Hóc thạch rau câu, bé trai tím tái ngừng tim ngừng thở may mắn được cứu sống

Ngày 15/6, bác sĩ Đậu Minh Quang – Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Nghệ An - cho biết, bệnh viện đã cấp cứu thành công cho bé trai Nguyễn Hà Gia K. (2 tuổi, ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) bị ngưng tim ngưng thở do hóc thạch rau câu .

Trước đó vào khoảng 10h30’ cùng ngày, bé K được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim ngưng thở với toàn thân tím tái. Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 15 phút trước khi ăn thạch rau câu, bé K. vẫn ngồi chơi và ăn thạch cùng mẹ bình thường. Tuy nhiên, khi đang ăn thì bé bị sặc, da bắt đầu tím tái.

Dị vật là rất nhiều thạch rau câu được lấy ra từ phế quản bệnh nhi.

Ngay khi được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ dùng thủ thuật gắp được một ít thạch rau câu ra ngoài. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng đồng thời nội soi để gắp tiếp phần thạch còn lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực cấp cứu, bé K. bắt đầu thở lại.

Bác sĩ Quang cho biết, bệnh nhi bị tắc hẳn ở phế quản bởi rất nhiều thạch bên trong. Người nhà đã nhanh chóng cung cấp thông tin chi tiết giúp bác sĩ kịp thời cấp cứu cho cháu.

Sau khi dần ổn định và hồi phục sức khỏe, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi.

Bé trai 11 tháng chết tức tưởi do hóc thạch rau câu

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, ngày 4/12/2018 bệnh viện tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi (ở phường Nghi Hòa - Cửa Lò – Nghệ An) bị hóc dị vật. Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó cháu bé đang ăn thạch rau câu thì bị sặc và tím tái toàn thân.

Hình minh họa.

Cháu bé nhập viện vào Khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu. Miếng thạch nằm ở ngã ba hầu họng, khiến cháu bé ngừng tim, ngừng thở phải hồi sức tim phổi nhưng đồng tử 2 bên giãn, không còn phản xạ thần kinh.

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi. Ngày 5/12, cháu bé đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Bị hóc khi ăn bún, bé trai 6 tuổi tử vong

Báo Đồng Nai đưa tin, gia đình bé N.Đ.A (6 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết, sáng ngày 10/8/2018, trong khi đang ăn sáng món bún mọc, do bị cay nên bé A. hít hà làm cục mọc rớt vào khí quản.

Ngay sau đó, bé A được các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu khẩn cấp, đặt ống nội khí quản, nâng huyết áp, nhịp tim, gắp dị vật ra khỏi đường thở và được tiên lượng qua cơn nguy kịch.

Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, đến rạng sáng 11/8, tình hình bé N.Đ.A chuyển xấu.

Do não bé bị thiếu oxy trong thời gian quá dài (khoảng 20- 30 phút) nên huyết áp tụt, rơi vào hôn mê sâu. Sau khi được các bác sĩ thông báo, gia đình đã xin đưa bé A. về nhà và bé qua đời sau đó.

Bé gái 11 tuổi tử vong vì hóc hạt trân châu

Hồi đầu tháng 8 năm ngoái, một bác sĩ của một trung tâm Y khoa lớn tại TP.HCM chia sẻ câu chuyện một nữ bác sĩ chuyên khoa hô hấp ở TP.HCM có con gái 11 tuổi tử vong vì hóc hạt trân châu trà sữa.

Sự việc xảy ra khi hai mẹ con cùng tự tay làm món trà sữa trân châu. Lúc uống trà sữa, khi thấy có hạt trân châu kẹt trong ống nên bé đã hút mạnh. Lúc này, hạt trân châu đã bay thẳng vào họng, làm tắc đường thở của bé.