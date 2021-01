Dấu hiệu thiếu canxi khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề

Thường xuyên bị chuột rút: Nếu như bạn thấy gần đây mình hay bị chuột rút rất đau đớn, thì đây là một trong những triệu chứng ban đầu của thiếu canxi. Bạn cảm thấy đau cơ bắp, đặc biệt là đùi, cánh tay, nách và trong khi di chuyển hay khi đi bộ có thể là một dấu hiệu của sự thiếu hụt canxi, vitamin bạn cần bổ sung. Hay bị mất ngủ: Mất ngủ cũng chính là một dấu hiệu thiếu hụt canxi. Trong nhiều trường hợp, người không có đủ canxi trong chế độ ăn uống sẽ bị mất ngủ. Thêm một số trường hợp, người thiếu canxi, vitamin, vẫn ngủ nhưng giấc ngủ không đủ giấc nên khi bạn thức dậy vẫn thấy mệt mỏi. Rối loạn nhịp tim: Các ion canxi chịu trách nhiệm cho sự co bóp của cơ bắp, bao gồm cả cơ tim và cung cấp các xung điện cho hệ thống dẫn truyền của tim. Sự thiếu hụt canxi gây ra các rối loạn được biểu hiện như nhịp tim chậm, giảm co bóp cơ tim, rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng. Tăng huyết áp: Canxi đóng vai trò trung gian trong việc co thắt và thư giãn các mạch máu, giúp chống lại tăng huyết áp. Sự phát triển của tăng huyết áp là hậu quả thường xuyên của việc thiếu khoáng chất này trong cơ thể. Tăng huyết áp là nguyên nhân của nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm khác. Béo phì: Khi thiếu canxi, não bắt đầu tạo ra các tín hiệu khuyến khích tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn để bổ sung lượng dự trữ vi chất dinh dưỡng. Cùng với điều này, các quá trình tiêu cực có thể xảy ra trong cơ thể: Tăng cân, tăng nồng độ cholesterol trong máu, sự phát triển của rối loạn chuyển hóa… dẫn tới béo phì. Sâu răng: Canxi là một thành phần chính của răng và xương, do đó thiếu canxi thường dẫn đến sâu răng hoặc gãy răng. Da bị khô: Khi da bạn trở nên khô hơn bình thường, hãy quan tâm hơn đến dinh dưỡng bạn nhé, đây có thể do bạn đang bị thiếu canxi và vitamin đấy, hãy tìm cách bổ sung ngay nhé. Móng tay yếu và dễ gãy: Tóc và móng tay thường có liên quan mật thiết tới độ canxi, vitamin trong cơ thể của bạn. Vì vậy, khi móng tay yếu và dễ gãy cũng là biểu hiện của sự thiếu canxi trong cơ thể. Dễ nổi cáu: Khi cơ thể của con người bị thiếu canxi, vitamin thường biểu hiện bằng triệu chứng loãng xương, thần kinh suy nhược và năng lực điều tiết thần kinh bị suy giảm như: hay quên, tinh thần không ổn định, thường xuyên bị mất ngủ, dễ cáu hay ngủ mơ, đau đầu, tính tình thay đổi thất thường. Đau nhức xương khớp: Nếu cơ thể bạn thiếu canxi sẽ gây nên tình trạng loãng xương. Đặc biệt, tình trạng loãng xương thường xảy ra ở phụ nữ mãn kinh hoặc sau mãn kinh có nồng độ estrogen giảm, làm giảm sự hấp thu canxi khiến cho bạn dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau nhức mỗi khi thay đổi thời tiết. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử". Nguồn: THDT.

