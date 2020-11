Dấu hiệu sức khỏe “xuống dốc” báo động, phụ nữ hay bỏ qua

Mọc mụn. Trước kỳ kinh, cơ thể phụ nữ sẽ tăng lượng hormone estrogen và progesterone. Đây chính là lý do cằm của họ dễ bị nổi mụn trứng cá. Tuy nhiên, nếu mụn trứng cá nổi thường xuyên và không mất đi sau đó thì nó lại là dấu hiệu sức khỏe có vấn đề. Rất có thể, chị em đang bị rối loạn nội tiết tố mà không hề hay biết. Rụng tóc. Một người khỏe mạnh sẽ rụng từ 50 – 100 sợi tóc mỗi ngày. Rụng tóc cũng có thể là một phản ứng bình thường, chẳng hạn như sau một ca phẫu thuật, chấn thương hay bị sốt. Dù vậy, bạn không nên bỏ qua nếu tóc rụng nhiều bất thường bởi đôi khi nó là dấu hiệu cho thấy cơ thể rối loạn testosterone – loại hormone chịu trách nhiệm bảo vệ, giúp tóc luôn khỏe mạnh. Đau lưng. Nhiều chị em trước kì kinh nguyệt thường có biểu hiện đau lưng. Vậy nhưng, nếu tần suất cơn đau kết hợp tê bì tay chân kéo dài thì đây rất có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng lạc nội mạc tử cung. Giảm cân không rõ lý do. Hầu hết phụ nữ đều muốn giảm thêm vài cân để có vóc dáng như ý. Nhưng việc bỗng nhiên giảm từ 4,5kg trở lên thì thực sự là dấu hiệu sức khỏe báo động. Hầu hết việc sút cân ngoài ý muốn không phải là dấu hiệu ung thư ở phụ nữ, mà thường là do căng thẳng hoặc vấn đề tuyến giáp. Tuy nhiên giảm cân quá mức cũng có thể cảnh báo ung thư tuyến tụy, ruột kết, dạ dày và phổi. Nhiều máu đông trong kỳ kinh. Thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 cục máu đông trong kỳ kinh là chuyện bình thường. Thế nhưng, liên tục tiết ra cục máu màu tối sẫm, đông đặc, kích thước lớn thì cần hết sức cảnh giác với u xơ tử cung. Tốt nhất, nên đi khám phụ khoa để đảm bảo sức khỏe phát triển bình thường. Mệt mỏi khi ngủ dậy kéo dài. Giấc ngủ là cơ hội cơ thể tự sửa chữa, phục hồi sau ngày làm việc căng thẳng. Nếu ngủ đủ giấc mà vẫn có dấu hiệu bơ phờ, mệt mỏi khi thức dậy thì cần kiểm tra phòng ngủ có thiếu oxy, gối có vấn đề gì không. Nếu điều kiện phòng vẫn tốt thì chứng tỏ bạn đang gặp trục trặc với chức năng hô hấp, tim mạch hoặc gan thận... Cảm thấy no sau khi ăn rất ít. Nếu bạn không ăn nhiều, nhưng cảm thấy no, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Bạn cũng nên chú ý nếu buồn nôn hoặc nôn mửa kéo dài hơn một tuần. Các tình trạng có thể giải thích cho những triệu chứng này là rối loạn tiêu hóa, ung thư tuyến tụy, ung thư dạ dày và ung thư buồng trứng. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Vì sao không nên để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ? Nguồn: Zingnews.

