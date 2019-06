Dấu hiệu sớm của tai biến mạch máu não ai cũng cần biết

Việc phát hiện sớm những dấu hiệu sớm của tai biến mạch máu não là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm của bệnh, rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Sau đây là một số dấu hiệu sớm của tai biến mạch máu não. Dấu hiệu ở mắt: Tai biến mạch máu não có thể gây ra ảo ảnh kép, mất thị lực một bên mắt, hoặc thị lực mờ ảo. Một cuộc khảo sát 1.300 người ở Anh, họ đều cho rằng đột quỵ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực. Người bệnh khi nhận thấy mình có dấu hiệu này thì nên yêu cầu được cấp cứu ngay. Dấu hiệu ở mặt: Mặt có biểu hiện thiếu cân xứng, miệng méo, nhân trung hơi lệch qua một bên so với bình thường, nếp mũi má bên yếu bị rũ xuống. Đặc biệt khi người bệnh nói hoặc cười thì sẽ thấy rõ dấu hiệu méo miệng và thiếu cân xứng trên mặt. Dấu hiệu ở tay: Biểu hiện thường thấy của người bị đột quỵ là tay bị tê mỏi, khó cử động, khó thao tác. Ngoài ra thì người bệnh cũng cảm thấy đi lại khó khăn, không nhấc chân lên được. Một cơn đau nửa đầu bất chợt, dữ dội: Trong cơn đột quỵ, máu lưu thông đến não hoặc bị chặn hoặc bị ngắt hoàn toàn do một sự gián đoạn trong mạch máu. Điều này có thể gây rách hoặc hủy hoại mạch máu, dẫn đến một cơn đau nửa đầu hoặc đau đầu đột ngột. Gặp khó khăn khi nói: Một trong những dấu hiệu phổ biến ở người bị đột quỵ là nói ngọng bất thường, môi lưỡi bị tê cứng, miệng mở khó, phải gắng sức thì mới nói được. Huyết áp tăng cao: Tăng huyết áp quá cao có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ bằng cách hủy hoại các dây thần kinh não hoặc làm yếu các mạch máu và dẫn đến rách hoặc vỡ mạch máu. Bên cạnh đó, huyết áp cao là nguyên nhân hình thành cục máu đông trong dòng lưu thông máu và đưa chúng đến não bộ, gây ra đột quỵ.Chóng mặt, mệt mỏi không rõ nguyên nhân: Một nghiên cứu đã cho thấy chóng mặt và hoa mắt cũng là triệu chứng phổ biến ở những người mắc đột quỵ. Tình trạng choáng váng này có thể bị gây ra bởi phần não bị ảnh hưởng. Dấu hiệu qua nhận thức: Người bệnh có biểu hiện rối loạn trí nhớ, không nhận thức được, mắt mờ, tai ù không nghe rõ. Đau cổ hoặc đau vai: Một mạch máu bị rách trong não có thể gây đau cổ hoặc vai. Nếu bạn không thể chạm cằm vào ngực (với điều kiện bạn không béo phì hoặc có bệnh lý nào khác), hãy đến gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời. Khó thở: Bệnh nhân có thể thấy khó thở, thở hổn hển, tim đập nhanh. Mỗi người có thể có một vài dấu hiệu tai biến trên, tùy từng vùng não bị ảnh hưởng do thiếu oxy. Những dấu hiệu trên diễn ra trong thời gian rất nhanh và có thể biến mất hoàn toàn sau đó khiến người bệnh không để ý hoặc cho rằng cơ thể mình đã ổn. Tuy nhiên, đó chính là lời cảnh báo cho “cơn mưa giông” tai biến sắp xảy đến. Ảnh minh họa: Internet. Video "Vì sao người trẻ khở cũng bị đột quỵ". Nguồn: VTC.

