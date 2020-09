Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư buồng trứng ở chị em

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khoảng 90% bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn I có thể sống thêm 5 năm. Với những bệnh nhân ở giai đoạn II, tỷ lệ này giảm xuống còn 70% và giảm mạnh ở giai đoạn III (39%) và IV (17%). Để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, cần lưu ý các triệu chứng sau. Kinh nguyệt ra ít: Một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư buồng trứng là kinh nguyệt ra ít hơn, thậm chí là mãn kinh do chức năng buồng trứng sẽ suy giảm trong khi khối u phát triển sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng kinh nguyệt tiết ra. Chính vì vậy, nếu bạn chỉ thấy máu ra nhỏ giọt trong chu kỳ kinh nguyệt, kèm theo triệu chứng đau hoặc một vài sự thay đổi khác trong chu kỳ thì tốt nhất nên đi khám ngay. Chảy máu bất thường: Không phải trong kỳ kinh nguyệt mà cũng chảy máu ở vùng kín thì bạn cần xem lại sức khỏe ở "vùng dưới" của mình. Người mắc bệnh ung thư buồng trứng có thể gặp ảnh hưởng liên quan đến quá trình tiết hormone sinh sản, từ đó là nguyên nhân gây chảy máu âm đạo bất thường. Đau bụng hoặc vùng xương chậu: Đau bụng cũng không phải triệu chứng hiếm gặp, xảy ra với nhiều bệnh nhưng nếu gặp triệu chứng này trong một khoảng thời gian dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng. Đi tiểu nhiều: Triệu chứng này thường rất khó nhận biết, do đó, bạn nên chú ý khi thấy có hiện tượng đi tiểu thường xuyên từ 3 - 4 lần trong một giờ đồng hồ. Điều này cho thấy khối u ở buồng trứng đang lớn dần, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới bàng quang trong cơ thể. Táo bón: Mặc dù, táo bón là một bệnh lý về tiêu hóa, nhưng nó cũng thường biểu hiện ở những người mắc ung thư buồng trứng. Tình trạng này xuất phát từ khối u đang phát triển dần trong cơ thể, đồng thời gây áp lực lên ruột và dạ dày nên dẫn đến chứng táo bón. Đầy hơi: Đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có ung thư buồng trứng nhưng nếu tình trạng này không biến mất sau khi ăn vài giờ, kéo dài trong nhiều ngày, cần tới gặp bác sĩ để trao đổi và kiểm tra kịp thời. Nhanh no: Thay đổi khẩu vị, nhanh no luôn là triệu chứng của việc sức khỏe gặp vấn đề bất thường. Nếu hàng ngày, bạn có thể xử lý ba bữa ăn thông thường một các dễ dàng nhưng bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc này, cần thăm khám sớm để xác định nguyên nhân kịp thời. Thay đổi thói quen đi đại tiện: Phân có thể phản ánh sức khỏe của con người, vì vậy, mỗi người đều phải hiểu rõ tình trạng bình thường của bản thân để nhận ra điều bất thường nhanh chóng. Theo đó, bình thường bạn đi ngoài 1-2 lần/ngày nhưng bỗng tăng lên 5-6 lần, hoặc ngược lại là gặp khó khăn trong việc này, có thể cơ thể bạn đang gặp vấn đề, trong đó có ung thư buồng trứng. Giảm cân bất thường: Không thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất hay chế độ ăn kiêng nào nhưng trọng lượng cơ thể vẫn giảm xuống đột ngột (từ 4,5 kg) là hiện tượng phổ biến ở những người mắc bệnh ung thư. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Sự thật về "tài năng" của thầy lang chữa bệnh ung thư". Nguồn: VTV24.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khoảng 90% bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn I có thể sống thêm 5 năm. Với những bệnh nhân ở giai đoạn II, tỷ lệ này giảm xuống còn 70% và giảm mạnh ở giai đoạn III (39%) và IV (17%). Để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, cần lưu ý các triệu chứng sau. Kinh nguyệt ra ít: Một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư buồng trứng là kinh nguyệt ra ít hơn, thậm chí là mãn kinh do chức năng buồng trứng sẽ suy giảm trong khi khối u phát triển sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng kinh nguyệt tiết ra. Chính vì vậy, nếu bạn chỉ thấy máu ra nhỏ giọt trong chu kỳ kinh nguyệt, kèm theo triệu chứng đau hoặc một vài sự thay đổi khác trong chu kỳ thì tốt nhất nên đi khám ngay. Chảy máu bất thường: Không phải trong kỳ kinh nguyệt mà cũng chảy máu ở vùng kín thì bạn cần xem lại sức khỏe ở "vùng dưới" của mình. Người mắc bệnh ung thư buồng trứng có thể gặp ảnh hưởng liên quan đến quá trình tiết hormone sinh sản, từ đó là nguyên nhân gây chảy máu âm đạo bất thường. Đau bụng hoặc vùng xương chậu: Đau bụng cũng không phải triệu chứng hiếm gặp, xảy ra với nhiều bệnh nhưng nếu gặp triệu chứng này trong một khoảng thời gian dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng . Đi tiểu nhiều: Triệu chứng này thường rất khó nhận biết, do đó, bạn nên chú ý khi thấy có hiện tượng đi tiểu thường xuyên từ 3 - 4 lần trong một giờ đồng hồ. Điều này cho thấy khối u ở buồng trứng đang lớn dần, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới bàng quang trong cơ thể. Táo bón: Mặc dù, táo bón là một bệnh lý về tiêu hóa, nhưng nó cũng thường biểu hiện ở những người mắc ung thư buồng trứng. Tình trạng này xuất phát từ khối u đang phát triển dần trong cơ thể, đồng thời gây áp lực lên ruột và dạ dày nên dẫn đến chứng táo bón. Đầy hơi: Đây là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có ung thư buồng trứng nhưng nếu tình trạng này không biến mất sau khi ăn vài giờ, kéo dài trong nhiều ngày, cần tới gặp bác sĩ để trao đổi và kiểm tra kịp thời. Nhanh no: Thay đổi khẩu vị, nhanh no luôn là triệu chứng của việc sức khỏe gặp vấn đề bất thường. Nếu hàng ngày, bạn có thể xử lý ba bữa ăn thông thường một các dễ dàng nhưng bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc này, cần thăm khám sớm để xác định nguyên nhân kịp thời. Thay đổi thói quen đi đại tiện: Phân có thể phản ánh sức khỏe của con người, vì vậy, mỗi người đều phải hiểu rõ tình trạng bình thường của bản thân để nhận ra điều bất thường nhanh chóng. Theo đó, bình thường bạn đi ngoài 1-2 lần/ngày nhưng bỗng tăng lên 5-6 lần, hoặc ngược lại là gặp khó khăn trong việc này, có thể cơ thể bạn đang gặp vấn đề, trong đó có ung thư buồng trứng. Giảm cân bất thường: Không thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất hay chế độ ăn kiêng nào nhưng trọng lượng cơ thể vẫn giảm xuống đột ngột (từ 4,5 kg) là hiện tượng phổ biến ở những người mắc bệnh ung thư. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Sự thật về "tài năng" của thầy lang chữa bệnh ung thư". Nguồn: VTV24.