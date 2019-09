Dấu hiệu nhận biết bệnh u não đang khiến nhạc sĩ Quốc Bảo khổ sở

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, dấu hiệu nhận biết bệnh u não thường không rõ ràng, các biểu hiện cũng khác nhau ở từng người và tùy vào vị trí, kích thước của khối u. Tuy nhiên, các triệu chứng điển hình của bệnh u não gồm: Đau đầu dai dẳng: Theo thống kê của các chuyên gia y tế thế giới, một nửa số người có khối u trong não thường hay bị đau đầu. Đau đầu do khối u não thường kèm theo các triệu chứng khác như hắt hơi, nặng đầu, choáng váng. Buồn nôn: Nếu bạn cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa, đặc biệt là vào buổi sáng có thể là một triệu chứng của khối u não. Tuy đây không phải là triệu chứng phổ biến, nhưng vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tâm trạng thay đổi: Các chuyên gia y tế Mỹ còn cho biết, những người có khối u não đôi khi cũng có những thay đổi tính cách thất thường như bực bội, khó chịu và điều đó làm gián đoạn các hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày. Động kinh, co giật: Động kinh và co giật (cơn) cũng là một triệu chứng phổ biến của các khối u “tấn công” não bộ. Một số người có thể bị co thắt cơ bắp, mà có thể co giật hoặc co giật của một cánh tay hoặc chân, hoặc đôi khi toàn bộ cơ thể, thỉnh thoảng họ có thể bị bất tỉnh. Suy giảm nhận thức: Mất trí nhớ, khó tập trung suy nghĩ hay tốc độ xử lý của não chậm lại cũng có thể là triệu chứng điển hình của u não. Nếu bạn nhận thấy mất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hơn so với trước kia, hãy đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời. Suy yếu thị lực và thính giác: Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, một số khối u não có thể gây ra rối loạn thị giác và thính giác. Do đó, nếu bạn gặp gặp trục trặc với tầm nhìn như nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, mờ, và những hạt li ti nổi lên trước mắt; trong khi rối loạn thính lực có thể bao gồm điếc một bên tai hoặc ù tai thì cũng nên đi khám sức khỏe ngay. Mất thăng bằng, vụng về hơn: Một số người có khối u não cảm thấy yếu ở một bên cơ thể, trở nên vụng về, mất thăng bằng hoặc hay va chạm vào các vật cản mỗi khi đi bộ. Một dáng đi bất thường cũng có thể có xuất hiện ở những người u não. Tê chân tay: Nếu khối u hình thành ở vị trí não bộ kết nối với tủy sống, nó có thể dẫn tới các dấu hiệu thường xuyên mất cảm giác, tê bì chân tay. Giống như việc trở nên vụng về, thường xuyên bị tê chân tay, mất cảm giác một phần cơ thể hay khuôn mặt cũng là những dấu hiệu bạn phải chú ý. Khả năng diễn đạt suy nghĩ lời nói suy giảm: Nói chậm hoặc trở nên khó diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân u não. Các câu nói có xu hướng lộn xộn và thậm chí kèm theo các từ không liên quan đến vấn đề được đề cập. Đây là một trong những triệu chứng khó chịu thường xảy ra ở những người có khối u não. Ảnh: Internet. Video "9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà nam giới phải đặc biệt chú ý". Nguồn: CSHP.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, dấu hiệu nhận biết bệnh u não thường không rõ ràng, các biểu hiện cũng khác nhau ở từng người và tùy vào vị trí, kích thước của khối u. Tuy nhiên, các triệu chứng điển hình của bệnh u não gồm: Đau đầu dai dẳng: Theo thống kê của các chuyên gia y tế thế giới, một nửa số người có khối u trong não thường hay bị đau đầu. Đau đầu do khối u não thường kèm theo các triệu chứng khác như hắt hơi, nặng đầu, choáng váng. Buồn nôn: Nếu bạn cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa, đặc biệt là vào buổi sáng có thể là một triệu chứng của khối u não. Tuy đây không phải là triệu chứng phổ biến, nhưng vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tâm trạng thay đổi: Các chuyên gia y tế Mỹ còn cho biết, những người có khối u não đôi khi cũng có những thay đổi tính cách thất thường như bực bội, khó chịu và điều đó làm gián đoạn các hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày. Động kinh, co giật: Động kinh và co giật (cơn) cũng là một triệu chứng phổ biến của các khối u “tấn công” não bộ. Một số người có thể bị co thắt cơ bắp, mà có thể co giật hoặc co giật của một cánh tay hoặc chân, hoặc đôi khi toàn bộ cơ thể, thỉnh thoảng họ có thể bị bất tỉnh. Suy giảm nhận thức: Mất trí nhớ, khó tập trung suy nghĩ hay tốc độ xử lý của não chậm lại cũng có thể là triệu chứng điển hình của u não . Nếu bạn nhận thấy mất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hơn so với trước kia, hãy đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời. Suy yếu thị lực và thính giác: Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, một số khối u não có thể gây ra rối loạn thị giác và thính giác. Do đó, nếu bạn gặp gặp trục trặc với tầm nhìn như nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, mờ, và những hạt li ti nổi lên trước mắt; trong khi rối loạn thính lực có thể bao gồm điếc một bên tai hoặc ù tai thì cũng nên đi khám sức khỏe ngay. Mất thăng bằng, vụng về hơn: Một số người có khối u não cảm thấy yếu ở một bên cơ thể, trở nên vụng về, mất thăng bằng hoặc hay va chạm vào các vật cản mỗi khi đi bộ. Một dáng đi bất thường cũng có thể có xuất hiện ở những người u não. Tê chân tay: Nếu khối u hình thành ở vị trí não bộ kết nối với tủy sống, nó có thể dẫn tới các dấu hiệu thường xuyên mất cảm giác, tê bì chân tay. Giống như việc trở nên vụng về, thường xuyên bị tê chân tay, mất cảm giác một phần cơ thể hay khuôn mặt cũng là những dấu hiệu bạn phải chú ý. Khả năng diễn đạt suy nghĩ lời nói suy giảm: Nói chậm hoặc trở nên khó diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân u não. Các câu nói có xu hướng lộn xộn và thậm chí kèm theo các từ không liên quan đến vấn đề được đề cập. Đây là một trong những triệu chứng khó chịu thường xảy ra ở những người có khối u não. Ảnh: Internet. Video "9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà nam giới phải đặc biệt chú ý". Nguồn: CSHP.