Dấu hiệu cảnh báo căn bệnh khiến thanh thiếu niên tử vong đột ngột

Những trường hợp tử vong do viêm màng não vi khuẩn đau lòng



Câu chuyện xảy ra từ 5 năm trước, nhưng mỗi khi nhắc lại là một lần đau lòng với người thân của Sara Stelzer, một nữ sinh 18 tuổi ở California, Mỹ.

Sara Stelzer là một nữ sinh xinh đẹp, thông minh và chăm chỉ. Dấu hiệu bệnh ban đầu của cô giống như triệu chứng của cảm cúm, với biểu hiện như đau đầu, buồn ngủ, mệt mỏi. Do chủ quan, cô không đi khám ngay mà chỉ xin thuốc của nhà trường để uống.

Một ngày sau, cô bị nổi mẩn những nốt tím đỏ, ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Sau khi được đưa tới bệnh viện, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Sara Stelzer, 18 tuổi, chết vì viêm màng não do vi khuẩn. Ảnh: Vietnamnet Qua thăm khám và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Sara bị viêm màng não do vi khuẩn. Mặc dù đội ngũ y tế đã truyền kháng sinh ngay nhưng đã quá muộn, nhiễm trùng lan đến não và tủy sống của cô trước khi được điều trị, khiến cô đột quỵ. Ngay sau đó, Sara đã chết não hoàn toàn.



Một nạn nhân mới đây của căn bệnh này là Kelyn Lazare, nữ sinh 15 tuổi ở Trường múa Le Clare ở Newport, Gwent, Anh. Cô hay cười và chu đáo nên được mọi người yêu quý.

Ngày giáng sinh năm 2018, mẹ đưa Kelyn đi khám, bác sĩ nghi ngờ cô bị viêm màng não và yêu cầu nhập viện. Tình trạng của cô gái xấu đi nhanh chóng rồi đột ngột qua đời vào ngày 27/12 khiến gia đình và bạn bè của cô bị sốc hoàn toàn.

Được biết, viêm màng não do vi khuẩn bắt nguồn từ nhiễm trùng do vi khuẩn là một dạng nhiễm trùng ở các lớp mô quanh não bộ và tủy sống và thường do vi khuẩn HI, phế cầu, mô cầu hoặc do virut, ký sinh, nấm gây ra.

Viêm màng não truyền từ những người mang virus hoặc vi khuẩn ở cổ họng hoặc mũi, lây lan qua hôn, hắt hơi, ho và dùng chung đồ dùng như bàn chải đánh răng, dao kéo. Bệnh có xu hướng lây dễ dàng hơn vào mùa đông. Nhóm nguy cơ cao là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm màng não do vi khuẩn

Dấu hiệu ban đầu của bệnh thường không được rõ ràng. Ở người lớn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong rất nhanh.

Triệu chứng của viêm màng não như: Sốt cao trên 37,5 độ C, phát ban, đau đầu, cứng khớp đặc biệt ở cổ, sợ ánh sáng, buồn nôn, nôn, lơ mơ, lú lẫn, hôn mê cấp tính trong vài giờ đến vài ngày hoặc có thể kéo dài hàng tuần. Nếu phát hiện một trong những biểu hiện trên đây cần đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để làm xét nghiệm và đưa ra hướng điều trị kịp thời.

Phòng ngừa bệnh Viêm màng não do vi khuẩn

- Người lớn và trẻ em nên rửa tay sau khi ho và hắt hơi, trước khi ăn hoặc khi tay bẩn.

- Không nên dùng chung bát hoặc uống chung cốc hay bất kỳ vật dụng nào có khả năng lây truyền dịch mũi họng.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch.