Dấu hiệu bất thường ở tai cảnh báo bệnh nguy hiểm

Nếp nhăn trên dái tai: Các nếp nhăn dường như xuất hiện ở mọi nơi khi bạn già đi nhưng nếu có một nếp nhăn chéo ở giữa dái tai, đó sẽ là vấn đề lớn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đây có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch vành. Họ cho biết điều này là do sự phá vỡ mô đàn hồi xung quanh các mạch máu nhỏ ở tai và tim. Ngoài ra, bạn cần cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu tiềm ẩn nào của các vấn đề tim mạch như khó thở, đau ngực và mệt mỏi. Ảnh: Aarp. Mất thính lực: Theo Reader's Digest, một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa mất thính giác với khả năng suy giảm nhận thức, thiếu tập trung và mất trí nhớ. Những người bị mất thính lực vừa phải có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần so với những người bình thường. Các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của vấn đề này. Họ đưa ra giả thuyết rằng nó có thể do não làm việc quá sức, công việc cần nghe nhiều, một số bộ phận của não bị suy yếu hoặc sự kỳ thị của xã hội do mất thính giác. Ảnh: Healthyhearing. Nghe kém ở một bên tai: Mất thính lực ở một tai có thể do nhiều vấn đề như chấn thương, nhiễm trùng hoặc tích tụ chất lỏng trong tai gây ra. Tuy nhiên, một số trường hợp này cũng có thể là do khối u thần kinh âm thanh lành tính phát triển trên dây thần kinh của tai trong. Theo Ariel B. Grobman, bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tại Nam Florida (Mỹ), 90% bệnh nhân mắc u thần kinh âm thanh cho biết họ bị mất thính lực một bên, 80% bị ù một bên tai. Do vậy, nếu bạn thấy bất kỳ triệu chứng trên xuất hiện, hãy đi khám ngay, đồng thời tiến hành chụp chiếu tai để chẩn đoán chính xác vấn đề đang gặp phải. Ảnh: Indiatimes. Ù tai: Hiện tượng này không phải hiếm gặp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 50 triệu người tại quốc gia này gặp vấn đề ù tai ở mức độ nào đó, 20 triệu người mắc bệnh mạn tính. Nguyên nhân phổ biến gây ù tai có thể đơn giản như tiếp xúc tiếng ồn lớn, bị nhiễm trùng tai hoặc dùng một số loại thuốc. Nó cũng là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe lớn hơn, bao gồm huyết áp cao hoặc cholesterol cao, khối u, thay đổi nội tiết tố do mãn kinh. Ảnh: Livingwelltoday. Ngứa tai: Nếu bạn bị ngứa tai, phải gãi rất nhiều, đó có thể là triệu chứng của bệnh nấm hoặc chàm ở tai. Bệnh chàm thường gây ra vảy trắng và đỏ ở ống tai ngoài. Trong khi đó, nếu là nấm, bạn sẽ thấy có sự tích tụ của lớp trắng đục bám ở ống, màng tai. Đặc biệt, bệnh chàm có thể khiến tai bị nhiễm nấm. Các vảy vụn do gãi nhiều tích tụ trong ống tai, gây ngứa, chảy mủ và mất thính giác tạm thời. Ảnh: Lifealth. Đau tai: Thủ phạm gây đau tai có thể là nhiễm trùng tai, viêm tai giữa, cảm lạnh, dị ứng, đi bơi hoặc do ráy tai sinh ra. Theo Webmd, đau các vùng như răng, khớp hàm thái dương, viêm mô tế bào, khối u hoặc thậm chí là họng cũng gây đau tai. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là hãy đi gặp bác sĩ để được kiểm tra chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời. Ảnh: Medicalnewstoday. Ráy tai ướt, dính: Thật ngạc nhiên khi ráy tai được cho là có sự liên quan nào đó tới bộ ngực của bạn. Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, những người có ráy tai ướt, dính dễ phát triển ung thư vú do đột biến gen ABCC11. Điều này không có nghĩa bạn có nguy cơ cao với ung thư vú, nhưng nên cẩn thận hơn, đặc biệt khi gia đình bạn từng có người mắc bệnh này. Ảnh: Healthline. Tai bị đỏ: Tai đột nhiên chuyển sang màu đỏ có thể do cảm xúc bối rối nhất thời hoặc thay đổi nội tiết tố giai đoạn mãn kinh. Nếu bạn chuẩn bị mãn kinh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, thường tập trung ở phần trên cơ thể và mặt, trong đó có tai. Khi đó, bạn cũng có thể gặp phải một số số triệu chứng khác như ù tai. Ngoài ra, một khả năng khác, ít phổ biến hơn, là hội chứng tai đỏ, ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Nếu bạn gặp phải tình trạng này, tai đỏ sẽ đi kèm cảm giác nóng rát, đau cùng với chứng đau nửa đầu và đau đầu chùm. Ảnh: Medicalnewstoday.

