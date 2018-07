Danh tính 5 DN vi phạm quảng cáo TPCN vừa bị phạt 298 triệu

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 298 triệu đồng với 5 công ty vi phạn an toàn thực phẩm khi sản xuất, quảng cáo chưa được cấp phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 298.000.000 đồng.

Cục An toàn thực phẩm phạt 5 công ty vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh chụp màn hình Cục An toàn TP

Cụ thể, 5 “ông lớn” có vi phạm bị xử phạt, bao gồm: Công ty TNHH Dược-Mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam (số nhà 54 ngõ 25B phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt 100 triệu đồng do sản xuất, buôn bán 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Thảo dược tăng cân và Trà thảo dược giảm cân tan mỡ mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Sản phẩm Trà thảo dược giảm cân tan mỡ của công ty dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam. Ảnh Internet Quảng cáo 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên tại website danglai.com.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Công ty TNHH thực phẩm VINA (địa chỉ 315 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh) vi phạm quảng cáo 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: Viên nang Mát gan thông mật, viên nang bổ thận, viên nang Đau nhức toàn thân - thần kinh tọa, viên nang Bao tử đại tràng trên website danglai.com.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo;

Với hai hành vi này, công ty TNHH thực phẩm VINA bị phạt 85 triệu đồng.

Công ty TNHH SX-TM Đông dược Thiên Phúc (Số 808 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Thiên Phúc trên website http://dongduocthienphuc.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Công ty Cổ phần dược phẩm quốc tế USA (61A1 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) bị phạt 28 triệu đồng với hai hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lactomin New không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hoa Sen (Số 18 lô 10B khu ĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống dưỡng tóc Green Hair Hoa Sen gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh đã bị xử phạt 50 triệu đồng.

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm; cải chính thông tin theo quy định. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thanh kiểm tra, giám sát, kịp thời xử phạt các vi phạm liên quan đến sản xuất, quảng cáo thực phẩm chức năng.