Danh sách 8 thực phẩm chức năng bị phạt khủng vì vi phạm qui định ATTP

(Kiến Thức) - 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, quảng cáo TPCN như thuốc đã bị Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế xử phạt với tổng số tiền phạt gần 600 triệu đồng.

Cục An toàn thực phẩm vừa công bố tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 18/3/2019 đến 05/4/2019. Theo đó, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 577.735.814 đồng.

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.

Ảnh minh họa

Danh sách 8 cơ sở cùng các sản phẩm thực phẩm chức năng bị phạt cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc (Địa chỉ: Số 145 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) bị xử phạt 60 triệu đồng vì hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc. Cụ thể, cơ sở này đã quảng cáo TPCN/TPBVSK Mãnh Lực Trường Xuân trên website: thuocdantoc.org gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

2. Công ty TNHH Dược phẩm Cẩm Tú (địa chỉ 781/B9 Lê Hồng Phong ( Nối Dài), Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 60 triệu vì hai hành vi vi phạm: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALSEA BONE trên website: camtuvn.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALSEA BONE trên website: camtuvn.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

3. Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Ribeto kết nối Nhật-Việt (Địa chỉ Số 5B, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, TP Hà Nội) bị xử phạt 35 triệu vì hành vi Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hahagokoro, IQ No.1 và The gouto trên các website http://ribeto.com.vn/mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

4. Công ty Cổ phần Latigg (Địa chỉ: số 17-19 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 35 triệu đồng vì Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền đình hoàng trên website http://latigg.com và http://roiloantiendinh.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo

5. Công ty Cổ phần thương mại dược Hoàng Long (Địa chỉ: số 143, đường số 17 A, khu B An Phú- An Khánh, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) bị xử phạt gần 203 triệu vì các hành vi 1: Nhập khẩu và bán hàng hóa là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden life – Multivitamin & Minerals Women’s Formula, số lô: 41005, NSX: 10/2015, HSD: 10/2018 không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

6. Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Medicom (địa chỉ tầng 4, tòa nhà Vimeco Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị xử phạt 100 triệu đồng vì các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kvoi men và Đào thi trên các website http://Kvoimen.com và http://daothi.com dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần sản phẩm; Sử dụng hình ảnh của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kvoi men và Đào thi trên các website http://Kvoimen.com và http://daothi.com

7. Công ty Cổ phần Thảo Mộc Đường (địa chỉ Số 12B, ngõ 741, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị xử phạt 25 triệu vì hành vi vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng /thực phẩm bảo vệ sức khỏe MR 1h trên website //suckhoe.top/ không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định

8. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Trí Tâm (địa chỉ số 300 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị xử phạt 60 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Công trên website http://phucthancong.com, http://phucthancong.vn, http://phucthancong.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.