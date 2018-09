Đáng sợ 9 căn bệnh gây chết người nhiều nhất thế giới

Bệnh tim mạch vành (thiếu máu cục bộ tim) là căn bệnh đáng sợ gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bệnh tim mạch và đột quỵ chiếm tổng cộng 15,2 triệu ca tử vong trong năm 2016. Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là tình trạng bệnh lý do tổn thương mạch máu não đột ngột (mạch máu bị tắc hay rò rỉ). Các tế bào não thiếu oxy sẽ bị chết trong vòng vài phút. Đột quỵ gây ra vào khoảng 6,7 triệu ca tử vong trên thế giới mỗi năm, theo WHO. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là một bệnh mãn tính và tiến triển tại phổi khiến cho người bệnh cảm thấy khó thở. Theo WHO, hằng năm có khoảng 3,1 triệu ca tử vong do mắc COPD, tương ứng với 5,6% trong tổng số trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới: Theo số liệu của WHO, số người tử vong vì mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới là 3,1 triệu người hay 5.5% các ca tử vong trên toàn cầu. Nhóm các bệnh này bao gồm viêm phổi, viêm phế quản và cúm. Bệnh Alzheimer và các chứng mất trí khác: Mặc dù căn bệnh tiến triển này không phải lúc nào cũng là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong nhưng bệnh Alzheimer cũng góp phần vào các yếu tố khác làm giảm tuổi thọ của con người hoặc gây biến chứng chết người. Các bệnh ung thư đường hô hấp: Ung thư khí quản, phế quản và phổi gây ra 1,7 triệu ca tử vong trong năm 2016, theo WHO và đứng thứ sáu trong danh sách những bệnh gây tử vong hàng đầu thế giới. Bệnh tiểu đường: Các ca tử vong liên quan đến bệnh tiểu đường rất phổ biến trên toàn thế giới trong năm 2016. Một biến chứng tiềm ẩn gây tử vong của bệnh tiểu đường là tình trạng nhiễm ketoacidosis tiểu đường. Bệnh tiêu chảy: Theo CDC, tiêu chảy gây tử vong do mất nước nghiêm trọng cơ thể. Rotavirus, nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em, gây 40% nhập viện vì tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh lao: Bệnh do vi khuẩn này thường xâm nhiễm vào phổi, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến các vùng khác của cơ thể, bao gồm não, da và bụng. Ảnh: RD. Video "5 căn bệnh nguy hiểm hơn ung thư". Nguồn: Youtube.

