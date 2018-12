Đáng lo ngại người Việt thoái hóa khớp ngày càng trẻ

Hình minh họa

Đáng lo ngại, theo PGS. Kiều Đình Hùng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống và Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trước đây, thoái hóa khớp và cột sống xảy ra ở người già, người lớn tuổi, nhưng gần đây xuất hiện cả ở những 30 tuổi, thậm chí có người hơn 20 tuổi cũng đã bị thoái hóa hóa khớp và cột sống.



Đối với người già, người cao tuổi là do hậu quả của quá trình sinh học, nhưng đối với những người trẻ tuổi là do nhiều nguyên nhân như quá trình ăn uống, dinh dưỡng, quá trình tập luyện thể thao, các tư thế làm việc không phù hợp gây ra hậu quả như vậy, trong đó nguyên nhân hay gặp nhất là do tư thế làm việc.

Theo các bác sĩ, điển hình tình trạng trên hay gặp ở các bạn trẻ hoặc những nhân viên văn phòng bị thoái hóa rất nhiều do ngồi quá nhiều. Ngoài ra, cũng thường gặp ở học sinh đang trong lứa tuổi học đường do tư thế ngồi học không đúng hoặc ngồi lỳ liên tục, những người lao động làm việc quá sức và mang vác đồ nặng sai tư thế.

Ths.Bs Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50-60 bệnh nhân, hầu hết trong số đó có vấn đề về cơ - xương - khớp.

Đáng lưu ý cơ cấu tuổi thời gian gần đây đã có sự thay đổi, các bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân là người trẻ tuổi chiếm khoảng 30-40%, cá biệt, có các cháu có lứa tuổi học đường, học sinh, sinh viên bị bệnh.

Nói về hậu quả của bệnh thoái hóa khớp , Ths.Bs Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ, khớp và cột sống là khung xương chịu lực giúp cơ thể chúng ta có thể vận động và di chuyển hàng ngày đều nhờ vào xương và khớp.

Vì vậy, trong trường hợp thoái hóa khớp nếu không được phát hiện sớm hoặc chữa trị kịp thời dẫn đến hậu quả khớp đó mất khả năng chịu lực và hạn chế vận động của các khớp, dẫn đến teo cơ hoặc co rút cơ khớp, theo đó có thể gây nên những rối loạn tâm lý, tình trạng đau mãn tính, thậm chí có thể sẽ tàn tật suốt đời.

Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh căn bệnh này, người dân cần loại bỏ nguyên nhân gây ra bệnh, hạn chế ngồi quá nhiều, cần kiểm soát cân nặng, thường xuyên tập luyện thể thao và có chế độ dinh dưỡng phù hợp.