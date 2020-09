Đẳng cấp thời trang quái dị không ai sánh bằng của Lady Gaga

Bộ sưu tập khẩu trang quái dị được nữ ca sĩ mang lên sân khấu khiến các fan hâm mộ tròn mắt. Chiếc mặt nạ sừng hươu trông cực kì hằm hố. Bộ cánh cùng chiếc khẩu trang đầy quyền lực và độc đáo. Bộ trang phục duy nhất nữ ca sĩ để lộ mặt nhưng vẫn kèm chiếc mũ trong suốt an toàn. Đẳng cấp thời trang quái dị bao nhiêu năm vẫn không giảm phong độ của giọng ca "Born this way". Trước đó, Lady Gaga đã nổi danh khắp thế giới với phong cách cực độc lạ và có phần quái dị mỗi khi xuất hiện của mình. Là một ngôi sao chưa đủ, cô nàng còn diện trang phúc như một ngôi sao theo nghĩa đen. Bộ trang phục cùng lối trang điểm tua rua khó hiểu vào năm 2013 tại London. Khó ai có thể đoán được concept trang phục mà Lady Gaga đang muốn hướng đến là gi. Bộ trang phục lông lá che kín cả mặt như một chú gấu trắng bắc cực. Chiếc váy bằng thịt bò tươi từng gây sốc trên toàn thế giới của Lady Gaga. Xu hướng makeup mới nổi.

