Đàn ông ngoại tình: Vui vẻ vài giờ, cả đời trả giá bằng 4 thứ đắt đỏ này

Mất vợ

Đàn ông một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên! Dù ngoại tình có ở mức nào, thì đó vẫn là phản bội, đàn ông có trăm ngàn cái miệng, trăm ngàn lý do cũng không thể biện minh cho sai lầm của mình trước mặt vợ.

Có đàn bà chấp nhận tha thứ, có đàn bà lại tuyệt tình buông tay. Nhưng dù có tha thứ, thì có lẽ phần lớn là họ nghĩ vì con, vì danh dự của chính mình, chứ tình cảm với chồng, có lẽ đã cạn kiệt cả nước mắt rồi.

Ảnh minh họa.

Nhưng đánh mất người vợ này, đàn ông sẽ chưa cảm thấy hối hận lập tức. Có thể anh ta sẽ thấy thoải mái, vui vẻ, tự do. Nhưng sớm thôi, anh ta sẽ nhận ra chỉ có vợ mới là người duy nhất sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng mình, là người bên mình lúc đau ốm, khốn khó nhất, là người vì mình mà hi sinh tất cả, chưa một lần toan tính, than phiền.

Nhân tình xinh đẹp đấy, cho anh cảm giác hưng phấn, mới mẻ, thỏa mãn đấy, nhưng chỉ khi đàn ông sức cùng lực kiệt, lâm vào con đường ốm đau, nghèo khổ mới biết ai là quý giá.

Mất sĩ diện, tự trọng

Với đàn ông, sĩ diện, danh dự chính là thứ quan trọng vô cùng. Đó là lớp áo khoác đáng giá hơn cả bộ comple bóng bẩy, là lượt, đắt tiền. Họ có thể để mất thứ gì chứ tuyệt đối không thể để mất tự tôn, bằng không đó chính là nỗi đau, nỗi nhục cả đời đàn ông không thể gột rửa.

Thế nên, đàn ông gian dối vợ con, ăn nằm cùng người đàn bà khác cũng rất sợ bị phát hiện. Họ bằng mọi giá tìm cách che giấu, chối đây đẩy. Chỉ khi có bằng chứng sờ sờ, bắt tận tay tận mặt mới cuống quýt xin lỗi, nhận sai, mới “Anh chỉ yêu mình vợ, anh với cô ta chỉ là qua đường, không có tình cảm gì hết”.

Thật ra, mọi lời biện minh của đàn ông chính là để vớt vát danh dự. Nhưng muộn rồi, phút lạc thú sung sướng kia cũng chính là giây phút đàn ông vứt bỏ vợ con, danh dự của chính mình.

Từ giờ, họ sẽ không còn cách nào đối diện với con cái, với vợ, với cha mẹ, với đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa. Sau lưng, tất cả mọi người sẽ mỉa mai, bàn tán về anh ta – người đàn ông bội bạc, nhẫn tâm với gia đình, vợ con. Anh ta hoàn toàn mất đi sĩ diện và lòng tự trọng. Nói không ai nể, hành động không ai phục chính là quả báo nhãn tiền những người chồng tệ bạc phải gánh lấy.

Lấy phải người không tiết hạnh

Đàn ông ngoại tình dù may mắn tìm được người nên duyên vợ chồng sau này, nhưng chắc chắn người bạn đời sẽ lăng loàn, không tiết hạnh. Đây chính là cái giá họ phải trả cho ác nghiệp mình tạo nên.

Ngoại tình làm tan nát cửa nhà

Đàn ông ngoại tình sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, sự nghiệp lụn bại, bị người đời khinh miệt. Dù có nhận được sự tha thứ của gia đình, họ cũng không bao giờ thoát khỏi sự dị nghị của người đời.