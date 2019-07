Đàn ông ngoại tình vì hết yêu vợ?

1. Ngoại tình vì bị vợ xem thường



Đây là kiểu ngoại tình xuất phát từ những lời nói có tính sát thương cao của vợ, đặc biệt là: Anh quá vô dụng, không làm ra tiền/ Tôi quá thất vọng về người chồng vô dụng như anh…

Những câu nói kiểu này sẽ khiến chồng bất lực và tuyệt vọng trong hôn nhân. Ngay cả khi anh ấy có từng yêu vợ đến thế nào thì cũng có lúc trở nên hận vợ vì bị xem thường. Và để chứng minh mình không vô dụng, họ sẵn sàng tìm một người đàn bà tỏ ra xem trọng họ. Họ ngoại tình.

Đàn ông có thể lừa dối vợ bởi vô số lý do. Lý do đơn giản nhất là họ thích của lạ. Ảnh: phim Cám Dỗ. 2. Ngoại tình vì ham của lạ



Nhiều người cho rằng, người đàn ông lừa dối bạn đời và ngoại tình là do họ đang chán mối quan hệ hiện tại. Thật ra, không phải hầu hết đều như vậy. Cuộc khảo sát trực tuyến dựa trên 2.000 người đàn ông của Tiến sĩ Jane Greer, nhà hôn nhân học và tâm lý học ở New York, đã tiết lộ một số lý do rất đáng kinh ngạc và hoàn toàn trái ngược với quan niệm rằng nam giới ngoại tình vì lý do chán vợ.

Trong cuộc điều tra trên, đa số mọi người cho biết họ gần như không thể chống lại cám dỗ chỉ vì sự khác lạ chứ không phải vì họ hết yêu vợ, hay chán ngán cuộc hôn nhân đang có.

Theo Jane Greer: “Đàn ông có thể lừa dối vợ bởi vô số lý do. Một trong những lý do phổ biến nhất khiến đàn ông không chung thủy, đơn giản là do họ ham sự mới lạ”.

3. Ngoại tình do một phút sa ngã

Nhiều người đàn ông chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình, họ yêu vợ, chiều con và luôn chín chắn, đàng hoàng cho đến khi sa ngã. Đứng trước một người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp và mở lòng với mình thì dù có sắt đá đến mấy, đàn ông cũng không thể chiến thắng những rung cảm nhất thời. Dẫu biết là bồng bột, là sai trái nhưng đàn ông vẫn chấp nhận dấn thân và chấp nhận hậu quả.

Một nghiên cứu của Elaine Hatfield tại Đại học Hawaii phát hiện không ít người sẵn sàng có quan hệ tình dục theo kiểu "tình một đêm". Trong một cuộc khảo sát, gần 75% đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân vẫn mong muốn một quan hệ ngoài luồng.

4. Ngoại tình vì muốn được đánh giá cao khả năng "chinh chiến"

Cho dù đời sống tình dục của bạn có mạnh mẽ hơn thì việc ca ngợi anh ấy hết lời cũng không bao giờ thừa. Một lời khen của bạn sẽ khiến anh ấy nghĩ rằng, anh ấy có ý nghĩa biết bao nhiêu đối với bạn.

Người đàn ông thường bị vợ chê bai trong chuyện gối chăn rất dễ bị tổn thương. Từ đó, anh ấy tìm kiếm những lời khen ngợi từ những người phụ nữ khác. Đàn ông không chỉ muốn thú vui thể xác, mà còn là được công nhận bản lĩnh đàn ông. Lời khen về khả năng ái ân luôn là chất kích thích mạnh nhất với đàn ông! Một khi người vợ xem thường chồng về khoản này thì cũng chính là đang đẩy chồng về phía người khác.

5. Ngoại tình vì tiền

Người đàn ông ngoại tình vì tiền thường là kẻ vô dụng, không làm ra tiền lại quá nhu nhược, hay dựa dẫm vào vợ để thăng tiến hay làm giàu. Họ ngoại tình vì mong muốn bạc tiền và danh vọng, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích.

Với kiểu đàn ông này, bỏ vợ chính là vì vợ đã hết giá trị lợi dụng. Anh ta phải tìm một người khác có thể đáp ứng tốt hơn. Vợ lúc này dù có cố gắng giữ chồng thì cũng vô phương, hoàn toàn tự chuốc lấy đau khổ.

Có người đàn ông coi ngoại tình là cuộc vui tạm thời trước mắt nhưng cũng có người vì kẻ thứ ba mà tự tay hủy hoại gia đình mình.

Tất nhiên, việc gì cũng xuất phát từ hai phía. Khi cảm nhận được sự xa cách của chồng và sự rạn nứt mối quan hệ, người vợ cũng nên nhìn lại bản thân mình về cách cư xử, cách yêu thương chồng.

Hôn nhân là sợi dây căng cố định hai đầu. Một đầu bất chấp giữ chặt quá thì đầu kia cũng không theo nổi. Hay một đầu buông thả quá thì đầu còn lại cũng không đủ sức kéo hết cho vừa. Hôn nhân là vun đắp, là cùng nhau cố gắng...

