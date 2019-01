Dân công sở dễ gặp “họa” vì những thói quen không ngờ này

Ở các văn phòng, nhiều người tận dụng giờ nghỉ trưa để “buôn chuyện”, tập trung vào các trang mạng xã hội, chơi trò chơi trên máy tính … mà không nghĩ đến việc “chợp mắt” một chút, hoặc nếu có ngủ thì lại ngủ vạ vật theo kiểu gục mặt xuống bàn ngủ, ngủ dưới gầm bàn, hay ngủ co quắp trong 2 chiếc ghế chập lại… Việc không ngủ trưa lẫn ngủ không đúng tư thế đều khiến cho cơ thể mệt mỏi… Dù bận rộn đến mấy, cũng nên dành thời gian cho một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, chỉ khoảng 15 phút, sẽ giúp cho tinh thần sảng khoái để trở lại công việc một cách tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, không chỉ ngủ mà còn phải đảm bảo tư thế ngủ thoải mái, cần tránh ngủ cạnh nơi có các thiết bị máy móc hoạt động, tắt các bóng đèn không cần thiết hoặc kéo rèm cửa sổ để hạn chế ánh sáng…, đặc biệt chỗ ngủ trưa cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Một thói quen xấu nữa mà dân công sở thường mắc phải đó là “ngại” hoặc vô tình quên mất việc uống nước. Thời gian làm việc tại cơ quan, văn phòng là quá dài, nếu không chịu uống nước bạn sẽ không cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Hãy rời bàn làm việc và đi lấy nước uống sau mỗi giờ tập trung vào công việc. Cách này vừa giúp cung cấp nước cho cơ thể vừa là bài tập thể dục vận động tốt cho cơ thể. Một cách khác là luôn để một cốc nước trên bàn làm việc để kịp bổ sung bất cứ lúc nào. Những người làm văn phòng trung bình có thời gian ngồi gấp rưỡi khoảng thời gian đi đứng. Cùng với việc bị đau lưng, thói quen ngồi lâu cũng đi kèm với tăng cân, tiểu đường và bệnh tim. Theo một nghiên cứu của Tạp chí Y học Dự phòng Mỹ, những người ngồi lâu có khả năng tử vong cao vì những bệnh này. Hơn thế, không khí trong văn phòng rất dễ bị ô nhiễm do tiếng ồn của máy móc hoạt động, khí thở của con người, chất ô nhiễm phát ra từ rèm thảm, bức xạ từ các thiết bị... Theo TS Jeff Brunstrom, Đại học Bristol (Anh) việc ngồi trước màn hình máy tính để ăn trưa, một thói quen khá phổ biến ở dân văn phòng có thể khiến bạn bị tăng cân. Với thói quen xấu của dân công sở này, khi thao tác trên máy tính sẽ ảnh hưởng đến “sự ghi nhớ bữa ăn", khiến người ta dường như mất ý thức về những gì mình đã ăn, và luôn cảm thấy hình như mình ăn chưa đủ no, và kết quả là rất dễ có nhu cầu ăn thêm một bữa nhẹ ngay sau bữa ăn chính. Ngoài ra, việc vừa ăn vừa làm việc bên máy tính không chỉ khiến bạn có nguy cơ ăn nhiều hơn, mà thường là mất cảm giác ngon miệng và thời gian cho bữa ăn cũng kéo dài hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến dạ dày và quá trình tiêu hóa thức ăn.







