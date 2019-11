“Đại gia” Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 1.338 tỷ mắc bệnh nan y gì không đến tòa?

Theo cáo trạng, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của NH Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Phấn bị coi là chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Hôm nay (15/11), tòa án mở phiên xét xử với bà Phấn nhưng bị cáo lại vắng mặt do bị mất 93% sức khỏe vì các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường.



Cụ thể, theo quyết định trưng cầu giám định sức khỏe của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, Trung tâm Pháp y đã kết luận bà Phấn bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng; không có khả năng đi lại. Từ căn cứ trên, hội đồng giám định đã kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh lên đến 93%, điều này đồng nghĩa hiện sức khỏe của bà Phấn chỉ còn lại 7%, tại thời điểm có kết luận giám định.

Hứa Thị Phấn đang nằm viện vì bị mất 93% sức khỏe vì các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Ảnh: Vietnamnet.

Bà Phấn ngày càng suy kiệt do biến chứng của bệnh tiểu đường và gout, dẫn đến hai chân tím đen, các ngón chân lở loét nặng. Do đó, kể từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Phấn về hành vi phạm tội.

Bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là tiểu đường) được xếp vào top những bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Bệnh đái tháo đường, cụ thể là đái tháo đường tuýp 2 phát triển một cách thầm lặng, âm ỉ. Khi bệnh có biểu hiện ra ngoài là đã đến giai đoạn nặng và một số người bệnh có thể bắt đầu xuất hiện biến chứng.

Các biến chứng bệnh đái tháo đường tuýp 2 bao gồm:

Biến chứng tim mạch

Bệnh tim mạch là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở người đái tháo đường. Ảnh hưởng do tăng đường huyết có thể gây ra các bệnh lý động mạch vành (dẫn đến nhồi máu cơ tim) và đột quỵ. Huyết áp cao, cholesterol cao, glucose máu cao và các yếu tố nguy cơ khác góp phần làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Biến chứng thận

Bệnh tiểu đường gây ra các tổn thương mạch máu nhỏ ở thận dẫn đến thận hoạt động kém hiệu quả hoặc suy thận. Bệnh thận phổ biến ở những người mắc tiểu đường hơn những người không mắc. Việc duy trì mức glucose máu và huyết áp bình thường làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận. Bệnh thần kinh ngoại vi Bệnh đái tháo đường 2 có thể gây tổn thương thần kinh khắp cơ thể khi glucose máu và huyết áp quá cao. Điều này dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, rối loạn cương dương và nhiều chức năng khác. Trong các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là các chi, đặc biệt là bàn chân do cấu tạo giải phẫu thần kinh mạch máu và tư thế của con người khác biệt hơn các cơ quan khác. Tổn thương thần kinh ở vùng này được gọi là bệnh lý thần kinh ngoại biên và có thể dẫn đến đau, ngứa và mất cảm giác. Mất cảm giác là dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng vì nó khiến bạn mất chú ý với các chấn thương, dẫn đến nhiễm trùng nặng có thể phải cắt cụt chi. Những người tiểu đường có nguy cơ cắt cụt chi cao gấp 25 lần so với người bình thường. Bệnh võng mạc mắt